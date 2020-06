Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag, 17.15 Uhr, und Montag, 8 Uhr, einen Hydraulikbagger in Hude beschädigt, der in einem Neubaugebiet an der Wilhelmstraße abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzten die Täter nahezu alle Scheiben des Baggers, einen Außenspiegel und diverse Anbauteile. Den Schaden bezifferten die Beamten auf 3500 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 10 entgegen.