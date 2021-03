Bei Bauarbeiten am Umspannwerk Ganderkesee ist ein Baggerfahrer am Montagnachmittag auf eine 30 Pfund schwere Phosphorbrandbombe gestoßen. Wie Oliver Smith vom Übertragungsnetzbetreiber Tennet mitteilt, sei die Baustelle unverzüglich geräumt und gesperrt worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes sicherten die etwa 60 Zentimeter lange und 15 Kilogramm schwere Bombe vor Ort und transportierten sie in einer Spezial-Verpackung ab. Auf einem eigenem Sprengplatz machen sie den Blindgänger unschädlich und sorgen für eine kontrollierte Beseitigung. Bereits nach zwei Stunden wurden alle Baustellen-Sperrungen aufgehoben und die Arbeiten fortgesetzt. „Für diese gefährlichen Funde gibt es eine festgelegte Meldekette, die lückenlos eingehalten wurde“, berichtet Smith. Der Baggerfahrer habe vorbildlich gehandelt und vorschriftsmäßig unmittelbar die Bauleitung in Kenntnis gesetzt. In Rücksprache informierte die Bauüberwachung der TenneT anschließend umgehend die Polizei sowie die Gemeindeverwaltung.