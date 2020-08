Die Deutsche Bahn wird den Fahrkartenschalter am Delmenhorster Bahnhof Ende 2022 schließen. Ab dann ist die Nordwestbahn für den persönlichen Verkauf von Bahntickets zuständig. (Ingo Möllers)

Wer am Bahnhof Delmenhorst eine Zugfahrkarte kaufen will, bekommt die entweder an den blauen Automaten der Nordwestbahn, den grauen der Deutschen Bahn (DB) oder im Reisezentrum der Bahn. Damit gibt es derzeit zwei Unternehmen, die Tickets verkaufen. Ab Dezember 2022 wird es nur noch eines sein, damit soll auch der Ticketkauf für Fahrgäste transparenter werden. Welcher Konzern künftig Tickets wo verkauft und wie die Zukunft des Reisezentrums in Delmenhorst aussieht, steht derzeit noch nicht fest. Nur eins ist sicher: Es wird weiterhin die Möglichkeit geben, persönlich Fahrscheine an einem Schalter zu erwerben.

Wichtig ist Dirk Altwig, Pressesprecher der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, zu betonen, dass das Angebot nicht eingestellt wird, sondern es wahrscheinlich nur einen anderen Dienstleister als jetzt geben werde. „Die Nordwestbahn, die das S-Bahn-Netz betreibt, ist über die Verträge verpflichtet, bis Ende 2036 für den Fahrkartenverkauf zu sorgen.“ Der „personenbezogene Verkauf“, wie es im Vertragsdeutsch heißt, ist unter anderem für Delmenhorst vorgeschrieben – und zwar im gleichen Umfang wie das Reisezentrum aktuell auch geöffnet hat.

Wie die Lösung ab Dezember 2022 genau aussehen wird, steht aktuell noch nicht fest. „Mit Beginn des neues Verkehrsvertrages der Regio-S-Bahn im Jahr 2022 wird die Nordwestbahn am Bahnhof in Delmenhorst ab Dezember 2021 vertriebsverpflichtet sein. Wie sich das allerdings konkret ausgestaltet – sprich, ob der Fahrkartenverkauf in Eigenregie oder über einen externen Partner erfolgt – befindet sich noch in Klärung und Abstimmung“, erklärt Nordwestbahn-Sprecherin Karin Punghorst. In diese Gespräche werden auch die Länder Bremen und Niedersachsen als sogenannte „Aufgabenträger“ in die Überlegungen eingebunden. „Fest steht allerdings, dass die Fahrgäste nicht nur Tickets der Nordwestbahn und des regionalen Nahverkehrs, sondern weiterhin auch Fernverkehrstickets der DB erwerben können“, betont Punghorst.

Klar ist zurzeit also nur, dass die Deutsche Bahn ihren Fahrkartenverkauf in Delmenhorst Ende 2022 schließt. „Wir haben uns seitens der DB-Vertrieb sehr intensiv darum bemüht, eine Folgebeauftragung über das Jahr 2022 hinaus von der Nordwestbahn (NWB) für den Fahrscheinverkauf zu erhalten", erklärt Pressesprecherin Sabine Brunkhorst. "Die NWB hat sich entschieden, uns nicht mit einer Vertriebsdienstleistung zu beauftragen." Da zudem in Niedersachsen ein Vertriebsverbot für den Verkauf von Fahrkarten des Niedersachsentarifs und des Verbundtarifs im Umkreis von 500 Metern um den Bahnhof existiert, wird es auch kein Alternativangebot der Bahn geben können.

Für Menschen, die nicht so häufig mit dem Zug unterwegs sind, sei der Ticketverkauf aufgrund der unterschiedlichen Anbieter unübersichtlich. „Um die Zuständigkeit klarer zu fassen, ist künftig ab Dezember 2022 in Niedersachsen, Hamburg und Bremen je Verkehrsstation immer genau ein Unternehmen für den Vertrieb zuständig, sowohl für die Ticketautomaten, als auch – an ausgewählten Standorten – für den personenbedienten Vertrieb“, teilt Jens Tittmann, Sprecher von Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne) mit.