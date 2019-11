Wegen eines Notarzteinsatzes kommt es auf der Strecke zwischen Oldenburg und Hude derzeit zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Wie die Deutsche Bahn via Twitter mitteilte, ist die Strecke derzeit gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 16.30 Uhr andauern. Züge aus Hannover in Richtung Norddeich-Mole enden derzeit am Bremer Hauptbahnhof. Laut Deutscher Bahn ist ein Ersatzverkehr in Planung.

(haf)