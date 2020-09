Die zweite Generation ist an Bord: Firmengründer Thomas Schmalriede (Mitte) mit seinen Söhnen Tobias (links) und Patrik, die in diesem Jahr in die Unternehmensleitung aufgerückt sind beziehungsweise aufrücken werden. (INGO MöLLERS)

„Sämtliche Bremspedale, die VW in den Modellen Golf und Passat verbaut, sind durch unsere Hände gegangen“, sagt Thomas Schmalriede nicht ohne Stolz. Seit nunmehr 33 Jahren schützt der Ganderkeseer Galvanik-Betrieb Schmalriede Zink Metalle vor Rost, und die Automobilindustrie ist eine der drei wesentlichen Säulen des Unternehmens. Gegenwärtig befindet sich das Unternehmen in einer Phase des expansiven Wandels – mit einer erweiterten Führungscrew, neuen Hallen und einem Ausbau des Leistungsspektrums.

Dabei hat die Corona-Pandemie in diesem Frühjahr auch Schmalriede Zink erheblich getroffen. „Unser Umsatz ist um 60 Prozent eingebrochen, insbesondere der Automobilbereich ist eine Zeit lang komplett zum Erliegen gekommen“, schildert Schmalriede die Situation. So nahm das Unternehmen die Notkredite der Bundesregierung in Anspruch und verordnete Kurzarbeit. Allerdings ist der Seniorchef zuversichtlich, im dritten Quartal schon wieder 90 Prozent des Vorjahresniveaus zu erreichen. „Außerdem hoffen auch wir auf die Nachholeffekte, die zurzeit in China zu beobachten sind“, sagt Schmalriede.

Um sich nicht von einer Branche abhängig zu machen, hat sich der Betrieb breit aufgestellt. Etwa ein Drittel des Umsatzes entfällt auf die Automobilindustrie, ein weiteres Drittel auf Fensterbeschläge und das letzte Drittel auf einen krisenerprobten Branchenmix, der von Befestigungstechnik über Maschinenbau bis hin zur Windkraft reicht. Corona habe auf dem Markt zu einer gewissen „Herstellerkonsolidierung“ geführt – eine höfliche Umschreibung dafür, dass einige Betriebe die Krise gemeistert hätten – andere aber eben auch nicht.

"Natürlich haben wir uns die Umsätze, die wir in den einzelnen Branchen erzielen, genau angeschaut", sagt Tobias Schmalriede. Seit Juli gehört der 31-Jährige mit zur Chefetage, im Laufe des Jahres soll auch noch Bruder Patrik hinzustoßen. "Der Plan war immer, die Söhne in die Firma zu holen, wenn ich 60 werde. Von den "fünf gemeinsamen Jahren" sind zwei bereits um, in drei Jahren will der 62-jährige Firmengründer die Geschicke des Betriebs dann komplett an die nächste Generation übergeben.

So ist es der Plan der jungen Chefs, neue Geschäftsfelder hinzuzugewinnen, wofür auch die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden. Für die Lagerlogistik ist bereits eine 2500 Quadratmeter große Halle entstanden, mittelfristig soll auch noch eine weitere, 4000 Quadratmeter große Produktionsstätte folgen. „Aluminium waschen, also die Reinigung von Bauteilen, ist im Augenblick ein großes Thema“, nennt Tobias Schmalriede ein Beispiel. Die erforderliche Fläche nördlich des Stammsitzes an der Handelsstraße hat das Unternehmen auch bereits erworben.

Als praktische Antwort auf die Corona-Krise vor Ort hat Thomas Schmalriede zwei Thermoscanner angeschafft, die seitdem die Körpertemperatur von allen Mitarbeitern und Lieferanten messen, die den Betrieb betreten. „Viele Speditionen kommen aus dem Ausland, und ich möchte das Risiko von Infektionen möglichst gering halten“, begründet der Firmenchef die Anschaffung. Aber die Geräte überprüfen auch die 125 Beschäftigten, die (inklusive 15 Zeitarbeitern) in drei Schichten im Werk tätig sind.

Und weil der Fachkräftemangel auch in der Galvanik-Branche zu spüren ist, hat Schmalriede Zink auch seine Bemühungen im Bereich Ausbildung intensiviert: 13 Auszubildende beschäftigt das Unternehmen gegenwärtig, nicht nur Oberflächenbeschichter, sondern auch Fachkräfte für Lagerlogistik, Maschinen- und Anlagenführer sowie Industriekaufleute.

Wie viele andere Zulieferfirmen machen sich auch die Schmalriedes Gedanken darüber, was passiert, wenn die Elektromobilität eines Tages die Verbrennungsmotoren ablöst. Die Sorge, dabei auf der Strecke zu bleiben, hat Tobias Schmalriede nicht. „Bremspedale oder Gurtrollengehäuse werden auch in Elektroautos benötigt“, erklärt er. Gerade habe die Firma einen Auftrag für Teile an Land gezogen, die später im Tesla-Werk in Brandenburg verbaut werden würden. Und sozusagen als Signal für die Zukunft nutzt der Juniorchef seit Kurzem auch einen Tesla als Dienstwagen.