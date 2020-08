Bei Feldarbeiten in Schweinsheide ist am Montagabend gegen 20 Uhr eine Rundballenpresse in Brand geraten. Dem Landwirt gelang es laut Polizeibericht noch, die Presse vom Zugfahrzeug zu trennen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Brettorf und Havekost löschten das Feuer und verhinderten somit eine weitere Ausbreitung. Das Gerät wurde durch das Feuer gänzlich zerstört. Die Schadenshöhe bezifferten die Beamten auf 42 500 Euro.