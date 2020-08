Während der Feldarbeit auf einer Fläche in der Gemeinde Winkelsett sind am Dienstagabend gegen 19 Uhr eine Rundballenpresse und drei Rundballen in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren Harpstedt und Beckeln rückten mit sieben Fahrzeugen und 21 Kameraden an und löschten die Flammen. Die Presse und die drei Ballen wurden laut Polizeibericht vollständig zerstört. Die Höhe des Schadens bezifferten die Beamten auf 11 000 Euro.