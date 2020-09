Kontrolle über Auto verloren

Bankcontainer gerammt

Jochen Brünner

Den Container der Vereinigten Volksbank auf dem Parkplatz am Glockenstein in Ganderkesee hat am Mittwochnachmittag ein 80-jähriger Autofahrer gerammt. Schaden: etwa 6000 Euro.