Ein Firmengebäude an der Annenheider Straße ist in der Nacht zu Dienstag das Ziel von Einbrechern gewesen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter verschafften sich demnach gewaltsam Zutritt zu der Immobilie. Im Firmengebäude wurden dann sämtliche Schränke durchsucht. Dabei fanden die Täter Bargeld, was sie auch mitnahmen. Über weitere Beute berichtete die Polizei nichts. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0 42 21 / 1 55 90 zu melden.