Ein Kirchengebäude und das Büro eines Pflegedienstes sind in dieser Woche das Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die bislang unbekannten Täter zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 6.50 Uhr, eine Fensterscheibe ein, um sich so Zugang zu den Räumen einer Kirchengemeinde an der Bahnhofstraße in Hatten zu verschaffen. Innerhalb des Gebäudes brachen die Täter eine Zugangstür zum Büro eines Pflegedienstes auf und durchsuchten die Räume. Laut Polizei entwendeten die Täter Bargeld, der Gesamtschaden ist bislang jedoch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0 44 31 / 94 10 zu melden.