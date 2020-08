Mit drei zentralen Barockwerken feierte Natalia Gvozdkova am Sonnabend in St. Cyprian den 40. Geburtstag des Keith-Hill-Cembalos. (INGO MöLLERS)

Die Reihe der Sommerkonzerte in der St. Cyprian-und Corneliuskirche bot am Sonnabend eine gute Gelegenheit, den „Geburtstag“ des Cembalos zu begehen, das der Kirche vor zwei Jahren von einer anonymen Einwohnerin geschenkt worden war. Vor vierzig Jahren wurde das Instrument in der Werkstatt von Keith Hill in den USA gebaut. Damals, im Zuge des wachsenden Bewusstseins für die historische Aufführungspraxis, begann man sich auch der alten handwerklichen Traditionen im Cembalobau zu erinnern. Und man nahm Abschied von schwergewichtigen Cembalos mit Eisenrahmen wie im Konzertflügel und einer Mechanik aus Kunststoff. Einige Cembalobauer verwendeten sogar für den klangtragenden Resonanzboden Aluminium. Diese Schwergewichte aber waren so schwach im Klang, dass man sich auch nicht scheute, Cembalos mit elektronischer Verstärkung zu bauen.

Das Keith-Hill-Cembalo ist also in alter, traditioneller Bauweise gebaut. Wie gewichtig es klingt, das konnte man nun im siebten Teil der Reihe „Sommer. Abend. Musik“ erleben. Thorsten Ahlrichs hatte dazu die Berner Kantorin Natalia Gvozdkova eingeladen. Sie stammt aus St. Petersburg, studierte Klavier am Konservatorium in Saratow, entdeckte dort aber auch schon die Orgel für sich. Als Gaststudentin lernte sie die alten Orgeln der Region Stade kennen und ging dann zum Orgel- und Cembalostudium an die Hochschule in Bremen.

Zentrale Werke des Repertoires

Für ihr Programm unter der Überschrift „40 Jahre und kein bisschen leise…“ hatte sich Natalia Gvozdkova drei zentrale Werke barocker Cembalomusik ausgesucht. Sie begann mit „Clavier Uebung bestehend im Praeludio, Fuga, Allemande, Courante, Sarabande und Gigue ….auff ersuchen einiger guter freunde herausgegeben von Vincent Lübeck Organist zu St: Nicolai in Hamburg. Anno 1728.“ Es ist das einzige erhaltene Klavierwerk dieses von 1654 bis 1740 lebenden Komponisten. Mit Klavier bezeichnete man damals alle Tasteninstrumente, wobei das moderne Klavier mit seiner Hammermechanik erst 1709 erfunden wurde und noch nicht gebräuchlich war.

Für die stürmisch absteigenden Sechzehntelpassagen des Anfangs des Präludiums hatte die Cembalistin den virtuosen Zugriff, sorgte bei aller Rauschhaftigkeit des Klangs auch in der harmonisch kühnen Fuge für die sorgfältige melodische Ausformung. Die Allemande hatte spielerische Eleganz, Manualwechsel sorgten für klangliche Abwechslung und Gliederung. Die Courante war von festlich-tänzerischer Klangpracht, die Sarabande von fast schon romantisch schwelgender Kantabilität. Die Gigue nahm Natalia Gvozdkova ziemlich ruhig im Tempo, demonstrierte dabei cembalistische Anschlags- und Artikulationskunst.

Johann Kuhnaus' (1660 – 1722) „Musicalische Vorstellung Einiger Biblischer Historien In 6. Suonaten. 1700.“ sind eine frühe Form sogenannter Programmmusik. Kuhnau hat allen sechs Sonaten eine ausführliche Beschreibung der Handlung vorangestellt, die eigentlich Bestandteil der Stücke ist. Hier gab es außer den Satzüberschriften nur die Musik.

Natalia Gvozdkova spielte die zweite Sonate „Der von Dabid vermittelst der Music curirte Saul“. Der erste Satz hat „Sauls Traurigkeit und Unsinnigkeit“ zum Inhalt. „Unsinnigkeit“ stellt Kuhnau zum Beispiel mit satztechnischer Fehlerhaftigkeit dar. Für die Traurigkeit formte die Cembalistin die Melodie cäsurenreich klagend, gab dem Fugenthema dieses Satzes grübelnde Melancholie. „Davids erquickendes Harffen-Spiel“ war von schöner Liedhaftigkeit und großer Ausdrucksruhe. Auch hier sorgten Manualwechsel für eine kleinteilige Gliederung. „Des Königs zur Ruhe gebrachtes Gemuethe“ spielte Natalia Gvozdkova in seiner punktierten Rhythmik mit dem Ausdruck von großer Gelassenheit und Ordnungshaftigkeit .

Capriccio mit „Zicken-Charme“

Die Solistin beschloss ihr Programm mit dem „Capriccio“ D-Dur von Georg Böhm (1661 – 1733). Das sprühte vor virtuoser Spielfreude, gab den kontrapunktischen Verflechtungen schönste Deutlichkeit und brillierte mit leichtfingrig-virtuosem Skalenspiel. Und wie es sich für ein Capriccio gehört, hatte die Musik immer wieder auch manches an „Zicken-Charme“.

Beifall nach jedem Stück und langer Schlussbeifall. Da wäre glatt noch Zeit für eine Zugabe gewesen, auf die Natalia Gvozdkova indes verzichtete.