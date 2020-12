Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Reiners, Aufsichtsratschef Ralf Guttmann und die beiden Vorstandsmitglieder Martin Versemann und Wolfgang Etrich (von links) sind mit der Entwicklung ihrer Bank zufrieden. (Katja von Elbwart)

Seit über 115 Jahren ist es bei der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok üblich, dass zur Vorstellung der Geschäftsergebnisse und zur Einbindung der Mitglieder eine Vertreterversammlung abgehalten wird. „In diesem Jahr musste die Bank aufgrund der Corona-Pandemie mit dieser Tradition brechen und die Versammlung im schriftlichen Verfahren durchführen“, sagt Vorstandsmitglied Martin Versemann.

Die Bilanzsumme stieg um 7,3 Prozent auf 420,2 Millionen Euro. Dabei liegt der Anteil der Kundenkredite bei 330,2 Millionen Euro, die Kundeneinlagen erreichen einen Wert von 309,9 Millionen Euro. Die Volksbank weist einen Bilanzgewinn von 598 731,76 Euro aus. Das Eigenkapital der Volksbank Delmenhorst Schierbrok liegt bei 42,3 Millionen Euro. Die Bank verfügt über 16 359 Kunden. Bei der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok sind 79 Mitarbeiter beschäftigt, davon sind neun Auszubildende.

Auch im Corona-Jahr 2020 stellten die Banker eine ungebrochene Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen fest. Die Preise für Wohneigentum, Grundstücke und Gewerbeimmobilien stiegen im Lauf des Jahres jedoch nicht mehr so stark an wie zuvor. Beim Thema Geldanlage konnten die coronabedingte Unsicherheit und zwischenzeitliche Kursverluste bei den Kunden im Frühjahr durch gezielte Fondsempfehlungen und Zukäufe im Jahresverlauf aufgefangen werden. Die Aktienmärkte sind mittlerweile sogar teilweise auf Allzeithochständen. Auch in Zukunft wird die Investition in Aktien wesentlich zum Vermögenserhalt und Vermögensaufbau beitragen. Gerade für größere

Summen sollte mit Experten eine klare Strategie erarbeitet werden, damit man einerseits der Nullzinsfalle entkommt und andererseits auch bei Marktschwankungen gut schlafen kann.

Die tiefgreifenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Maßnahmen treffen auch viele Mitglieder und Kunden der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok. Bisher wurden für rund 200 Kunden Liquiditätshilfen in Form von Stundungen oder Linienausweitungen und zusätzlich rund vier Millionen Euro KfW-Kredite aus der Corona-Hilfe zur Verfügung gestellt. „Ausdrücklich begrüßen wir auch den Hilfsfonds der Stadt“, sagt Wolfgang Etrich vom Vorstand der Bank. „Wichtig dabei ist, auch genau hinzusehen, welche Infrastruktur zum Beispiel an Gastronomie, Kultur und Sport zukünftig erhalten bleiben muss.“ Zudem müssen Liquiditätshilfen schnell bei den Unternehmen ankommen, um Sicherheit für die Zahlung von Löhnen, Mieten und laufenden Kosten geben zu können. Besonders betroffen sind unter den Volksbank-Kunden – wie überall – die Bereiche Gastronomie und Hotellerie, die Event-, Kultur- und Reisebranche sowie Einzelhandel und körpernahe Dienstleistungen. „Wir bleiben mit allen Kunden in enger Abstimmung und helfen, wo es möglich ist“, betont Hans-Georg von der Decken, Leiter Firmenkundenberatung. „Wer bisher ein tragfähiges Geschäftsmodell hatte, hat die besten Chancen, gut durch diese Krise zu kommen.“ Besonders belastet sind auch die steuerberatenden Berufe, da diese durch die vielen Anträge einen sehr hohen personellen Mehraufwand haben. Die Volksbank bemüht sich auch hier um Unterstützung, indem sämtliche Unterlagen elektronisch verarbeitet werden. Wenig Auswirkungen oder sogar eine erhöhte Nachfrage spüren in Delmenhorst und Ganderkesee das Baugewerbe, Bereiche des Handwerks und des Maschinenbaus.

Alle Volksbankgeschäftsstellen sind unverändert geöffnet. Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern wurden die Sicherheitsvorkehrungen konsequent umgesetzt. „Auch im November und Dezember gab es immer noch eine hohe Kundenfrequenz – insbesondere mit Kunden, die ihr Anliegen nicht über elektronische Medien oder Telefon erledigen können“, berichtet Wolfgang Etrich.