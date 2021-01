Bauplätze in der Gemeinde Ganderkesee sind begehrt: Obwohl Politik und Verwaltung in den vergangenen Jahren immer neue Baugebiete ausgewiesen haben, übersteigt die Nachfrage das Angebot bei Weitem. Die SPD-Fraktion will nun mit einem städtebaulichen Entwicklungskonzept für klare Strukturen sorgen. (Ingo Möllers)

Wenn die politischen Fraktionen in der Gemeinde Ganderkesee bislang anregten, doch die Bebauung in den Außenbereichen wieder zu aktivieren, dann konnte Fachbereichsleiter Peter Meyer meist nur bedauernd mit den Schultern zucken und darauf verweisen, dass das Baurecht da keinen Spielraum lasse. Abgesehen von der Tatsache natürlich, dass der Landkreis Oldenburg die maßgebliche Genehmigungsbehörde ist. Doch jetzt regt sich zumindest in der SPD die Hoffnung, dass bald ein bisschen Bewegung ins Thema Wohnbebauung im ländlichen Raum kommen könnte. Anlass ist das geplante Baulandmobilisierungsgesetz, über das die Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag jetzt auf der Vorstandssitzung des SPD-Ortsvereins Ganderkesee berichtete.

Um das Nebeneinander von Wohnen und landwirtschaftlichen Betrieben sowie gewerblicher Nutzung in Dörfern zu erleichtern, soll für ländliche Räume nämlich die Gebietskategorie „Dörfliches Wohngebiet“ zur Stärkung der Dorfkerne eingeführt werden. Ziel sei es, den Kommunen die Mobilisierung von Wohnungsbau zu erleichtern. Konkret soll etwa die bei einer Umnutzung von landwirtschaftlichen Gebäuden in Wohnungen bestehende Begrenzung von maximal drei Wohnungen je Hofstelle auf maximal fünf Wohnungen erhöht werden. Gleichzeitig soll auch die Verpflichtung der längeren Selbstnutzung eines vorhandenen Wohngebäudes durch den Eigentümer im Falle eines Neubaus wegfallen. Schließlich soll die von 2017 bis 2019 geltende Erleichterung der Baulandmobilisierung im Außenbereich bis Ende 2022 verlängert werden.

„Das vereinfachte Verfahren betrifft Pläne, die die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene festlegen und daher wegen des begrenzten Ausmaßes und ihres räumlichen Anschlusses an bereits bestehende, im Zusammenhang bebaute Ortsteile voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen erwarten lassen“, erläutert SPD-Ortsvereinsvorsitzender Stephan Bosak. „Viele Kinder wollen auf dem Grundstück der Eltern bauen. Und wenn eine alte Scheune oder Ähnliches für Familienwohnraum weichen soll, ist dies auch eine Aufwertung des Grundstücks“, kommentiert der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Marcel Dönike. Hier könne Wohnraum ohne weitere Verdichtung entstehen. Gleichwohl müsse die Entwicklung der Dörfer natürlich weiterhin „behutsam“ geschehen.

Entwicklungskonzept soll her

Ohnehin haben sich die Sozialdemokraten das Thema „Bezahlbaren Wohnraum“ für das Wahljahr 2021 ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Angesichts des angespannten Wohnungsmarkts fordert die Ratsfraktion in einem Antrag an die Verwaltung ein städtebauliches Entwicklungskonzept – und zwar nicht nur für einzelne Ortsteile, sondern eine räumliche Planung für die gesamte Gemeinde, wie Dönike betont. So solle die Verwaltung sämtliche Bebauungspläne dahingehend untersuchen, ob gegebenenfalls eine Lückenbebauung oder eine Bebauung in zweiter Reihe sinnvoll und im nachbarschaftlichen Umfeld vermittelbar ist. Denn neuer Wohnraum müsse nicht nur dem Bedarf entsprechen, sondern auch Aspekten der Umwelt, des bestehenden Siedlungscharakters sowie sozialen Belangen entsprechen. „Verträgliche Strukturen“ lautet die Zauberformel.

„Vom Grundsatz her bietet die städtebauliche Verdichtung aus stadtplanerischer Sicht eine gute Maßnahme zur Schaffung von Wohnraum, da die Gebiete bereits voll erschlossen und an die bestehende Infrastruktur angeknüpft sind“, argumentiert Dönike. Neuer Wohnraum in vorhandenen Siedlungsbereichen, insbesondere in zentralen Lagen, fordere jedoch zunehmend kompakte Strukturen. So hätten in vielen Ortsteilen bereits Verdichtungen in zentrumsnahen Lagen stattgefunden und seien etwa Einfamilienhäuser durch Mehrfamilienhäuser ersetzt worden. Mitunter habe sich jedoch gezeigt, dass eine ungesteuerte Verdichtung nicht an allen Standorten sinnvoll sei und von der Nachbarschaft akzeptiert werde.

So verstoße die Nachverdichtung zwar nicht gegen die rechtlichen Festsetzungen des jeweiligen Bebauungsplans, füge sich jedoch nicht immer in die bestehende Umgebung ein. Dies sei insbesondere in älteren Baugebieten der Fall, wo die Festsetzungen des Baurechts einst unterschritten wurden und sich ein abweichender Gebietscharakter etabliert habe. „Die Gebäude, die in neuerer Zeit entstanden sind, nutzen die maximalen Festsetzungen dagegen oft aus“, hat Dönike beobachtet. Und wenn Neubauten mit ihrer Gebäudemasse und einer hohen Anzahl von Wohnungen auf bereits bestehende Strukturen treffen, dann seien Nachbarschaftskonflikte nicht ausgeschlossen.

Anderseits gebe es aber auch Gebiete, die für eine Verdichtung gut geeignet seien. „Dennoch besteht die Gefahr einer ungesteuerten Verdichtung, wenn nicht rechtzeitig Entwicklungsziele formuliert und in überarbeiteten Bebauungsplänen verbindlich festgehalten werden“, warnt der SPD-Ratsherr. Dönike weiß, dass das städtebauliche Entwicklungskonzept sowohl für die Verwaltung als auch für die Politik ein Kraftakt ist: „Wenn die anderen Fraktionen den Antrag mittragen, wird uns das Thema mindestens für die nächsten fünf Jahre begleiten“, nimmt er bereits die komplette nächste Wahlperiode in den Blick.