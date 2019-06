"Een Butler op'n Buurnhoff" heißt die dreiaktige Komödie von Hans Schimmel, die die Akteure um Herwig Kunst und Regisseurin Karla Struthoff ab Freitag, 21. Juni, insgesamt sechs Mal auf dem Hof Hegeler in Schlutter präsentieren. (Ingo Möllers)

Herwig Kunst, Vorsitzender der Speelkoppel Hoyerswege, hält nicht allzu viel von Wetter-Apps und Regen-Radar. Dazu hat der gleichermaßen engagierte wie erfahrene Amateur-Schauspieler schon zu oft erlebt, dass die Vorhersagen falsch waren. „Da hat die Wetter-App ein Gewitter angezeigt, und wir hatten bei der Vorstellung besten Sonnenschein“, erzählt er. Und gerade beim Freilufttheater, wie es die Speelkoppel auch in diesem Sommer wieder anbietet, ist das Wetter natürlich ein entscheidender Faktor für den Erfolg.

„Een Butler op'n Buurnhoff“ heißt die dreiaktige Komödie von Hans Schimmel, die die Akteure um Herwig Kunst und Regisseurin Karla Struthoff ab Freitag, 21. Juni, insgesamt sechs Mal auf dem Hof Hegeler in Schlutter präsentieren. Alle zwei Jahre erarbeitet die Speelkoppel neben ihrem Winterstück auch noch eine Open-Air-Produktion im Sommer.

Im Zentrum des Stücks steht Kuddl Dührkop (Herwig Kunst), der an seinem eigenen Grund und Boden gemessen zwar ein Kleinbauer ist, allerdings eine gewisse Meisterschaft darin entwickelt hat, EU-Subventionen zu ergaunern. Dass er auf seinem Speicher Blanko-Formulare und eine Stempelsammlung des Katasteramts gefunden hat, hat er da als Wink des Schicksals dankbar angenommen. Auch seine Milchkühe vermehren sich auf dem Papier auf wundersame Art und Weise.

Allerdings benötigt er die ergaunerten Subventionen nicht für sich, sondern für alle, denen es im Moment nicht so gut geht. Darunter auch für seinen Freund, den Pfarrer Udo Glaser (Herwig Kruse), der dringend Geld für ein neues Kirchendach benötigt. Kuddls Schwester Birthe (Hella Holldorf) hat sich an einem Preisausschreiben beteiligt und hofft auf den zweiten Preis, einen Gutschein für die Reparatur eines Traktors. Nie hätte sie damit gerechnet, dass ausgerechnet sie den Hauptpreis gewinnt, einen Butler für eine Woche. Kuddls heiratswillige Magd Lore (Linda Timmermann) und sein Nachbar Fred (Rainer Vosteen) machen sein Leben auch nicht einfacher – unter anderem da letzterer ständig davon redet, von Außerirdischen abgeholt zu werden, um im Weltall für Nachwuchs zu sorgen. Ausgerechnet jetzt soll der Betrieb auch noch von einer Dame des Landwirtschaftsministeriums (Heike Kroog) geprüft werden, der einige Dinge sehr seltsam vorkommen.

Bühnen-Premiere für Jörg Strodthoff

Die Inszenierung liegt erneut in den bewährten Händen von Karla Struthoff, Anne Biese sitzt als „Topustersche“ im Souffleusenkasten. Ein besonderes Erlebnis dürfte die Aufführung für Jörg Strodthoff werden, der als Butler Johann erstmals auf der Bühne bei Hegeler steht.

Im Vorprogramm spielen die „Koppelkinner“ die Fortsetzung des Winterstücks „Schiet op Göhte Punkt Twee“. „Es war der Wunsch der Gruppe, etwas Aktuelles zu spielen“, erklärt Kunst. Und da hat Linda Timmermann, Leiterin der Koppelkinner, die Vorlage um den Ex-Knacki Siggi Müller, der es als Lehrer getarnt an einer Schule zu unverhofftem Erfolg bringt, kurzerhand ins Plattdeutsche übersetzt. „Die Hoffnung ist natürlich, dass immer mal der eine oder andere Jugendliche hängen bleibt, um auch bei uns mitzuspielen“, sagt Kunst.

Die Speelkoppel Hoerswege blickt inzwischen auf ein über 60-jähriges Bestehen zurück. Angefangen hat alles im Jahr 1957, als Gerd Frerichs Volksschullehrer in Hoyerswege wurde. Ihm war es ein besonderes Anliegen, die plattdeutsche Sprache zu pflegen, weshalb er im Februar 1958 mit einem sechsköpfigen Ensemble den Einakter „Korl Gramlich regeert“ aufgeführt hat – damals im Rahmen einer Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr. Inzwischen ist die Speelkoppel auf über 150 Mitglieder angewachsen, und mehr als 90 Darsteller haben in über 70 Stücken ihr Publikum mit unbeschwerter und komödiantischer Unterhaltung erfreut.

Die Premiere von „Een Butler op'n Buurnhoff“ geht am Freitag, 21. Juni, um 19 Uhr auf dem Hof Hegeler in Schlutter (Schützenstraße 8) über die Bühne. Weitere Aufführungen gibt es am Sonnabend, 22. Juni, Sonntag, 23. Juni, Mittwoch, 26. Juni, Freitag, 28. Juni und Sonnabend, 29. Juni. Sämtliche Vorstellungen beginnen um 19 Uhr – mit Ausnahme der Sonntagsvorstellung. Die startet bereits um 14 Uhr.

Herwig Kunst weist darauf hin, dass es keinen Vorverkauf gibt. „Falls wir doch einmal eine Vorstellung wegen zu schlechten Wetters absagen müssen, wäre das mit den Rückabwicklungen zu aufwendig“, erklärt er. Tickets sind also ausschließlich an der Abendkasse erhältlich.