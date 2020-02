Nachhaltiges Bauen soll in Ganderkesee ein Thema werden. In Verden gibt es den Sachverstand dazu, nämlich das Zentrum für nachhaltiges Bauen. (Focke Strangmann)

Ganderkesee-Elmeloh. Wenn die Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung an diesem Donnerstag, 13. Februar, zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommen, dann geht es einmal mehr um die Wohnbauentwicklung im Ortsteil Elmeloh. Im Oktober hatte die CDU-Fraktion gleich eine Reihe von Anregungen zur künftigen Siedlungsentwicklung eingebracht, unter anderem für eine Wohnbauentwicklung in zweiter Reihe im Bereich Bökenbusch. In der Zwischenzeit haben sich sowohl die Eigentümergemeinschaft als auch der Ortsverein Elmeloh/Almsloh positiv zu dieser Idee geäußert. Lediglich die Verwaltung ist nicht überzeugt.

Im Sommer 2019 hat ein Biologe die Auswirkungen einer möglichen Wohnbauentwicklung im Bereich Bökenbusch/Elmeloher Straße/Baumstraße auf die örtlichen Biotope sowie auf Amphibien, Vögel und Fledermäuse gutachterlich untersuchen lassen. Demnach besteht der Großteil des Untersuchungsgebietes aus „Sonstigem feuchtem Extensivgrünland (GEF)“ unterschiedlicher Nutzung. Und mit rund sechs Hektar ist die Fläche große genug, um nach dem Gesetz als geschützter Landschaftsbestandteil zu gelten.

Das bedeutet, dass alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung führen können, nach Maßgabe der näheren Bestimmungen verboten sind. Und sollte die Gemeinde an dieser Stelle eine Bauleitplanung auf den Weg bringen, müsste sie auch einen entsprechenden Ersatz regeln, das heißt die verloren gehenden Eigenschaften für den Naturhaushalt an anderer Stelle wieder herstellen. Im Regelfall müsse Ersatz mindestens im Verhältnis 1:1 geschaffen werden. Weiterhin befindet sich dort auch eine geschützte Wallhecke, zu der eine Bebauung einen Abstand von zehn Metern halten müsste. Die faunistischen Untersuchungen hingegen hätten ergeben, dass einer Bebauung der Flächen aus artenschutzrechtlicher Sicht keine Hindernisse entgegenstehen.

Wegen der Hochwertigkeit der Flächen für den Naturhaushalt empfiehlt die Verwaltung deshalb, dort keine Bauleitplanung in Betracht zu ziehen und zunächst andere Entwicklungsmöglichkeiten in Elmeloh zu prüfen, etwa einen Bereich nördlich der Elmeloher Straße/westlich Am Holz. Dort könnte möglicherweise eine Bebauung in zweiter Reihe realisiert werden. Die erforderlichen Vorabstimmungen mit den betroffenen Grundstückseigentümern sollen in diesem Frühjahr stattfinden, schreibt die Verwaltung in der Sitzungsvorlage.

Infoabend zur Klimasiedlung

Ein weiteres Thema im Ausschuss ist der Antrag der UWG-Fraktion, ein ökologisches und klimafreundliches Modellwohngebiet anzuschieben. In diesem Zusammenhang hält es die Verwaltung für „mehr als sinnvoll, eine solide Basis an Informationen zu schaffen, bevor ein Beschluss über ein solches Vorhaben gefasst wird“. Die Experten im Rathaus schlagen deshalb vor, einen Informationsabend zu organisieren, an dem Referenten zu unterschiedlichen Schwerpunkten die jeweiligen Möglichkeiten sowie den Gestaltungsspielraum der Gemeinde aufzeigen. Diese Veranstaltung sollte öffentlich sein und neben Ratsvertretern und Verwaltungsmitarbeitern auch Bürgern ein Informationsangebot bieten. Neben den von der UWG genannten Themen des ökologischen Bauens – etwa Holz-, Lehm- und Strohbauweise – seien hierbei auch die unterschiedlichen KfW-Effizienzhaus-Standards bis hin zum Passivhaus sowie des Einsatzes von erneuerbaren Energien zu berücksichtigen. Bei der Energieerzeugung seien neben Eigen- auch Gemeinschaftsanlagen zur Wärmeversorgung durch ein Blockheizkraftwerk mögliche Optionen.

Schließlich strebt die Verwaltung an, einen Arbeitskreis einzurichten, um das Entwicklungskonzept für den Ortsteil Heide fortzuschreiben. Dem Gremium sollen neben Vertretern aus Rat und Verwaltung auch Mitglieder der Bürgerinitiative Heide-Schönemoor, des Orts- und Verkehrsvereins Schönemoor, des Bürgervereins Heide-Schönemoor, des Seniorenbeirats, der ASG und des Jugendparlaments angehören. Themen wären unter anderem die Siedlungsentwicklung, die allgemeine Infrastruktur, Schulen und Kitas, Aspekte der Nahversorgung, Gewerbe und Dienstleistungen, Mobilität, Gesundheitsversorgung, Seniorenangebote, Kultur und Sport, Klima- und Naturschutz sowie Naherholung.