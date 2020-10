Arne Schnitger (vorne rechts) wird mit der Biogasanlage der Spascher Bioenergie Gesellschaft den Neubau des städtischen Bauhofs mit Fernwärme versorgen, was Bauhofleiter Jörg Kramer, Baudezernent Manfred Meyer und Bürgermeister Jens Kuraschinski (von links) freut. (Fotos: INGO MÖLLERS)

Unscheinbar im hinteren Teil des Bauhofgeländes an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen steht seit Kurzem ein grüner Container. Hinter den Türen des Containers verbirgt sich ein Motor, der mit Gas laufen und das neue Verwaltungsgebäude des Bauhofes in Zukunft mit Wärme versorgen soll. Das Gas wird die Spascher Bioenergie Gesellschaft aus ihrer nahegelegenen Biogasanlage liefern. Die entsprechenden Leitungen müssen noch gelegt werden.

Dass der Neubau des Bauhofgebäudes künftig mit Fernwärme aus regenerativen Energien versorgt wird, war eine Idee, mit der Henning Schnitger, Geschäftsführer der Spascher Bioenergie Gesellschaft, Anfang des Jahres auf Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski zuging. „Wir betreiben die Biogasanlage in Spasche, um die dortige Schule zu versorgen. Da hatten wir die Idee, warum sollte man das nicht ausweiten und auch den Bauhof bedienen?“, erläutert Arne Schnitger, der zusammen mit seinem Vater die Biogasanlage betreibt und das als grüner Container verpackte Blockheizkraftwerk auf dem Gelände des Bauhofs aufgestellt hat. Die Biogasanlage produziere Öko-Strom, der in das allgemeine Netz der EWE eingespeist werde. „Bei der Produktion entsteht Wärme, die man gut nutzen kann, um Gebäude in unmittelbarer Nähe zu versorgen“, führt Schnitger auf. Dafür habe sich angesichts seiner Lage der Bauhofneubau angeboten. 400 Kilowatt werde das bestehende Blockheizkraftwerk erzeugen. Daneben soll noch ein zweites mit 250 Kilowatt entstehen. „Das ist aber flexibel. Die 650 Kilowatt sind das Maximum, das werden wir aber nicht brauchen“, merkt Arne Schnitger an.

Sorgen vor einem Ausfall der Blockheizkraftwerke müsse keine der Mitarbeiter des Bauhofes haben. „Wir garantieren für die Wärme“, verspricht Schnitger. Das gelte für alle Standorte, die sein Unternehmen bedient. Sollte es doch mal einen Ausfall geben, komme ein „Hotmobil“, sprich eine mobile Heizung, die die Wärmeversorgung sicherstellt. „Was wir außerdem machen, ist, dass wir über eine Art Heizzentrale sämtlichen Wärmezulauf regulieren“, erklärt Arne Schnitger weiter. Eine zusätzliche Heizung solle ferner die Spitzen und Ausfälle ausgleichen.

Wie viel die beiden Blockheizkraftwerke auf dem Gelände des Bauhofes sowie die Verlegung der Gasleitungen kosten werden, kann Arne Schnitger nicht genau sagen. Nur so viel: Die Gesamtanlage hat zwei Millionen Euro gekostet. Die Stadt selbst muss keinen Cent zahlen. Sie stellt lediglich das Grundstück und bekommt im Gegenzug die Wärme. „Wir sind sozusagen ein kleiner Satellit“, sagt Jens Kuraschinski.

Von der Idee der Schnitgers war der Bürgermeister angetan: „Schließlich haben wir uns als Stadt auf die Fahnen geschrieben, klimaneutral zu sein.“ Grünes Licht gab es, als auch der Baudezernent die Idee für gut befand. „Mit dem Konzept haben wir das neue Gebäude des Bauhofes so geplant, dass es dort keine Heizung gibt“, erläutert Manfred Meyer. Geplant sei außerdem, auch die alten Gebäude über die Blockheizkraftwerke mit Wärme zu versorgen. „Perspektivisch werden wir die Heizungen dort demontieren“, führt der Baudezernent aus. Wie viel Kosteneinsparung ihm das Verzichten auf den Einbau von Heizungen bei dem Neubau bringt, wollte Meyer nicht verraten. Das sei ein Betriebsgeheimnis. Nur so viel verriet er dann doch: „Im vergangenen Jahr sind mit allem Drum und Dran 130 000 Kilowattstunden aufgelaufen.“

Bis spätestens Januar 2021 muss die Fernwärmeversorgung für das Verwaltungsgebäude des Bauhofes stehen. Denn dann soll dieses bezugsfertig sein. „Wir kommen gut voran. Wir liegen im Zeitplan“, sagt Bürgermeister Kuraschinski. Zugleich räumt er ein, dass man die Kosten bei den Fachgewerken des Neubaus nicht habe halten können. Der Rat habe die entsprechenden Mittel freigegeben. Wie bereits Anfang September berichtet, waren für den Neubau des Sozialtraktes am städtischen Bauhof an der Ahlhorner Straße zusätzlich rund 100 000 Euro nötig. Hinzu kommen weitere 190 000 Euro für den Außenbereich mit Tor- und Zaunanlage.