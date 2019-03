Moorweg stundenlang gesperrt

Baukran in Delmenhorst droht umzukippen

Jochen Brünner

Ein in Schieflage geratener Baukran hat am Sonnabend für Aufregung am Moorweg in Delmenhorst gesorgt. Die Straße musste stundenlang gesperrt werden.