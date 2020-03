Sturm und Starkregen haben am Sonnabend zu einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 geführt. Dabei stürzte ein Baum direkt auf die Fahrbahn. (Nonstop News)

Infolge stürmischen Winds ist am Sonnabendnachmittag ein Nadelbaum im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt auf die Autobahn 1 gestürzt und hat zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen geführt. Wie die Polizei mitteilt, kippte der Baum gegen 17.15 Uhr etwa 1000 Meter hinter der Anschlussstelle Wildeshausen Nord in Richtung Bremen auf die Fahrbahn.

Während eine 52-jährige Frau aus Stuhr und eine 22-jährige Delmenhorstin ihre Fahrzeuge trotz des sehr starken Regens noch rechtzeitig zum Stehen brachten, erkannte eine 23-jährige Frau aus Georgsmarienhütte die Situation zu spät. Sie fuhr auf den Wagen der Delmenhorsterin auf und schob diesen gegen das Auto aus Stuhr. Im Anschluss stieß ein auf dem Überholfahrstreifen nachfolgender 66-jähriger Autofahrer aus Köln gegen den quer stehenden Wagen der 22-Jährigen.

Beide Frauen wurden mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf rund 30 000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen musste die A 1 zunächst voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Die Feuerwehr Wildeshausen beseitigte den umgestürzten Baum, eine Spezialfirma reinigte die durch ausgetretenes Öl verschmutzte Fahrbahn. Der Verkehr staute sich zeitweise auf einer Länge von rund vier Kilometern.