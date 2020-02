Diebstahl

Baumaschinen gestohlen

Nico Brunetti

Mehrere Maschinen erbeuteten bislang unbekannte Täter am Wochenende in Delmenhorst. Dafür brachen sie einen an der Bremer Straße geparkten Transporter auf. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.