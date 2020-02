Ein neues Faltblatt der Stadt Wildeshausen gibt praktische Tipps zum Thema Baumschutz. Fachbereichleiter Hans Ufferfilge und Ann-Cathrin Förster aus dem Bauamt der Stadt (von links) haben die Broschüre jetzt vorgestellt. (INGO MöLLERS)

Ob Hambacher Forst, das Tesla Baugelände bei Berlin oder das geplante Industriegebiet West in Wildeshausen: Überall setzen sich Bürger für den Schutz von Bäumen und Wäldern ein. Gerade erst hatte in Wildeshausen eine Interessengemeinschaft fast 1400 Unterschriften für den Erhalt einer Blutbuche am Krankenhaus Johanneum gesammelt. Doch im Kleinen, dem einzelnen Grundstückseigentümer, ist oftmals nicht sofort ersichtlich, ob ein Baum schützenswert ist oder nicht. So werden Bäume oft unbedacht beseitigt, weil sie einem Bauvorhaben im Weg stehen. Oder einfach nur, weil das Laub zu viel Dreck verursacht. Die Stadt Wildeshausen hat jetzt ihre Aufklärungsarbeit in Sachen Baumschutz intensiviert: Ein neuer Flyer hält zahlreiche Informationen zu diesem Thema bereit.

Bürgermeister Jens Kuraschinski, Fachbereichleiter Hans Ufferfilge und Ann-Cathrin Förster aus dem Bauamt der Stadt stellten das Faltblatt am Freitagmorgen vor. Bei Förster ist der Nachname Programm: Sie ist unter anderem für Bauanträge zuständig und damit auch für den möglichen Baumschutz. „Das Thema begleitet uns schon eine ganze Zeit“, sagte Kuraschinski. Die Gremien des Stadtrats hätten bereits intensiv dazu beraten. Dort habe man sich darauf verständigt, keine Baumschutzsatzung zu erlassen. „Auch ich sehe die als nicht sinnvoll an. Viele Bäume in der Stadt sind bereits durch die Bebauungspläne erfasst. In der Summe ist das schon so etwas wie eine Baumschutzsatzung“, meinte der Bürgermeister.

Wildeshausen sei eine durch und durch grüne Stadt. Und die Verwaltung will auch weiterhin lieber auf das freiwillige Verantwortungsbewusstsein der Bürger setzen, um diesen Zustand zu erhalten, als auf Anordnungen und Verbote. Selbst der Naturschutzbund (NABU) hält nach intensiven Gespräche mit der Stadtverwaltung eine Baumschutzsatzung für nicht zielführend, wie Sprecher Wolfgang Pohl jüngst im Fachausschuss darlegte.

Für den aktuellen Flyer hat sich Wildeshausen die Gemeinde Ganderkesee als Vorbild genommen. Dort gibt es ein ähnliches Informationsblatt. „Wir möchten damit mehr Aufklärung schaffen“, sagte der Bürgermeister. Deshalb sei Ann-Cathrin Förster auch die direkte Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um den Baumschutz. Zwar sei in vielen Fällen auch der Landkreis als Bauordnungsbehörde und Untere Naturschutzbehörde involviert. „Wir möchten die Bürger aber nicht von einem zum anderen schicken“, betonte Kuraschinski. Hans Ufferfilge unterstrich die Bedeutung de Bäume für den Klima- und Artenschutz. „Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre und die Stürme haben die Bäume schon erheblich geschädigt.“ Es sei deshalb wichtig, das Grundstückseigentümer sehr sensibel und behutsam daran gehen, eine Hecke oder einen Baum zu beseitigen. Das gelte besonders auch in den baumreichen Wohngegenden wie der Dr.-Klingenberg-Straße oder dem Wohngebiet Wiekau, die mitten in einem Wald liegen.

Bäume, die aus den unterschiedlichsten Gründen gefällt werden, müssen ersetzt werden. „Das geschieht mindestens im Verhältnis eins zu eins“, erklärte Ufferfilge. In vielen Fällen müssten jedoch für einen gefällten Baum auch mehrere neue gepflanzt werden. Wer auf seinem Grundstück einen Baum oder eine Hecke entfernen möchte oder muss, der sollte in jedem Fall zuvor Rücksprache mit der Stadt halten. Geschieht die Fällung eines möglicherweise geschützten Baumes ohne eine erforderliche Genehmigung, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar. „Das kann ein Bußgeld und entsprechende Ersatzpflanzungen nach sich ziehen“, erklärte Ufferfilge. Er wies daraufhin, dass die Stadt in der Vergangenheit bereits solche Maßnahmen angeordnet habe.

Der neue Informationsflyer zum Baumschutz ist im Stadthaus und beim Verkehrsverein im historischen Rathaus erhältlich. Auf der Internetseite der Stadt Wildeshausen steht er zum Download bereit. „Man findet den Flyer unter dem Menüpunkt Bürgerservice/Bauen und Wohnen“, erklärte Ann-Cathrin Förster.