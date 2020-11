Das Baugebiet "Am Altengraben" hat die Politik im vergangenen Jahr gegen den Widerstand vieler Anwohner auf den Weg gebracht. Hier spielte die Nähe zu einem landwirtschaftlichen Betrieb und dessen Immissionen allerdings keine Rolle. (Ingo Möllers)

Eigentlich sorgte sich die UWG-Fraktion im Gemeinderat in einem Schreiben, das sie im Frühjahr an die Verwaltung geschickt hat, um die künftige personelle Ausstattung der örtlichen freiwilligen Feuerwehren. Da könne es doch hilfreich sein, so die Annahme des Fraktionsvorsitzenden Carsten Jesußek und seiner Mitstreiter, das Bauen im ländlichen Bereich wieder zuzulassen und zu fördern, um insbesondere junge Bauwillige (und potenzielle Mitglieder der Feuerwehr) in der Gemeinde zu halten. So einfach ist es dann aber doch nicht, wie die Verwaltung zum an diesem Donnerstag tagenden Ausschuss für Gemeindeentwicklung in einer Vorlage ausführt.

Tatsächlich habe die Gemeinde in den zurückliegenden Jahren sowohl im Hauptort als auch in Bookholzberg in erheblichem Umfang neue Baugrundstücke für Ein- und Mehrfamilienhäuser ausgewiesen. Dies gelte in ähnlicher Weise auch für Schierbrok, Altengraben und Falkenburg, wo das Verfahren zur Aufstellung eines weiteren Bebauungsplans derzeit läuft. „Allerdings ist die Nachfrage nach solchen Baugrundstücken so stark, dass es auch jungen Familien aus der Gemeinde Ganderkesee häufig nicht gelingt, einen geeigneten Bauplatz zu erwerben“, analysieren die Experten im Rathaus. Am ehesten erscheine dies zurzeit noch in Bookholzberg und in Falkenburg möglich.

Eine generelle Freigabe des Außenbereichs für weitere Bauvorhaben lässt sich nach Ansicht der Verwaltung mit dem geltenden Baurecht dagegen nur schwer vereinbaren. Insbesondere in den sehr stark landwirtschaftlich geprägten Dorflagen von Hengsterholz und Bergedorf stünden vorhandene Immissionen aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung der Ausweisung weiterer Baumöglichkeiten klar entgegen. Ohnehin entscheide über die Zulässigkeit von Bauvorhaben nicht die Gemeinde, sondern der Landkreis Oldenburg.

Gestaltungsmöglichkeiten besitzt die Gemeinde hingegen dann, wenn sie durch Aufstellung von Bebauungsplänen oder Satzungen die Voraussetzungen für die Errichtung zusätzlicher Vorhaben im Rahmen ihrer Planungshoheit herstellt. Dies sei vor einigen Jahren etwa in Havekost geschehen – und aktuell liegt ein Antrag vor, die Baumöglichkeiten noch einmal zu erweitern, den der Gemeindeentwicklungsausschuss im September auch einstimmig verabschiedet hat.

Wenn die Gemeinde sich dazu entschließt, einen Bebauungsplan oder eine städtebauliche Satzung aufzustellen, hat sie – im ländlichen Bereich wie auch in den Siedlungsschwerpunkten – alle Spielregeln für eine ordnungsgemäße Planung zu beachten. Insbesondere hat sie sich mit Fragen der Infrastrukturversorgung (öffentliche und private Infrastruktur), mit Fragen des Immissionsschutzes (vor allem hinsichtlich der Tierhaltung), mit der Verkehrsanbindung (ÖPNV) und vor allem auch mit der Frage einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung auseinanderzusetzen.

Immerhin an zwei weiteren Stellen im Gemeindegebiet könnten aber weitere Wohnungen entstehen: So sind neun Grundstückseigentümer aus dem Bereich Birkenallee/Bookhorner Weg an die Verwaltung mit dem Wunsch herangetreten, eine Bebauung ihrer Grundstücke in zweiter Reihe zu ermöglichen. Hierfür sehen die Experten im Rathaus „angesichts der vorhandenen Darstellung im Flächennutzungsplan und der baulichen Vorprägung des Bereichs“ auch durchaus Chancen. Auf dem Grundstück an der St.-Florian-Straße, das bislang noch die Freiwillige Feuerwehr Bookholzberg nutzt, will die Gemeinde bekanntlich ausschließlich öffentlich geförderten Wohnungsbau realisieren. Hier müssen die Fraktionen jetzt den nächsten Etappenschritt beschließen: die öffentliche Auslegung der Pläne und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.

Endgültig vom Tisch ist wohl dagegen die viel diskutierte Bebauung der Grundstücke nördlich Elmeloher Straße/westlich Am Holz in Elmeloh. Eine Befragung von 40 Eigentümerparteien ergab eher eine ablehnende Haltung: 45 Prozent der Befragten sprachen sich gegen eine Bebauung aus, 30 Prozent waren dafür und 25 Prozent haben sich enthalten oder gar nicht erst zurückgemeldet. Ohnehin hatte die Verwaltung eine Bebauung an dieser Stelle als problematisch erachtet, weil es sich bei dem Areal um schützenswertes „mesophiles Grünland“ handelt, für das im Falle einer Bebauung an anderer Stelle ein Ausgleich geschaffen werden müsste.