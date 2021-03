Dicke Schuttschicht auf dem Moorweg:Auf rund 200 Metern wurden zerbrochene Ziegelsteine aufgebracht. (Karin Rohde)

Karin Rohde geht gern im Hudermoor spazieren. Die alten Wirtschaftswege am nordöstlichen Rand der Gemeinde Hude sind idyllisch, der Blick über Wiesen und Felder weit. Doch jüngst macht ihr speziell der nördlichste Querweg zwischen Königsstraße und Klosterweg Sorgen. Auf rund 200 Metern ist auf diesem grober Bauschutt aufgetragen worden – von Grabenkante zu Grabenkante. „Ich bin empört, wenn ich das sehe. Es sind zum Teil richtig dicke Brocken. Dazwischen sind Tapetenreste und Plastik. Und wer weiß, was sonst noch“, berichtet Rohde, die für die Grünen im Huder Rat sitzt.

Sie habe durchaus Verständnis dafür, dass die erhabenen Moorwege, die leicht federten, für große landwirtschaftliche Fahrzeuge besonders bei Nässe schwer zu befahren seien und daher etwas ertüchtigt werden müssten. Aber dafür gelten spezielle Regeln. Wege im Moor dürfen nur „nach guter fachlicher Praxis“ ertüchtigt werden. „Diese Art der Bauschuttablagerung aber entspricht wohl kaum diesem Anspruch“, kritisiert die Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Rohde macht auf die Seltenheit solcher Moordämme aufmerksam: „Sie haben großen kulturhistorischen Wert als Zeugnis der ehemaligen Moorkultivierung.“ Es seien als Wege stehen gelassene Torfbänke mit beidseitig verlaufenden Gräben, die noch heute der Entwässerung dienten. Beidseitig sind die Bänke mit Gehölzen bepflanzt. „Das hier ist ein Rückzugsgebiet für Tier-, Pflanzen-, Flechten- und Pilzarten“, sagt Rohde. Diese Wege unter Schutz zu stellen, darum hatte die Aktionsgemeinschaft für Hude (AGfH) bis 2009 gekämpft, konnte es aber nicht durchsetzen.

Doch die Landwirte, die die Strecken nutzen, um auf angrenzende Felder zu kommen, haben damals eine Erklärung abgegeben und sich dazu verpflichtet, die Hochmoorwege eben nach den vorgegebenen Maßgaben zu ertüchtigen und dauerhaft zu schützen. „Ich fände es daher wichtig, mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen und nach Lösungen zu suchen. Vielleicht gibt es ja Alternativen für die Zuwegung“, schlägt Rohde vor.

Rohde wandte sich an den Landkreis Oldenburg, sogleich fuhr ein Mitarbeiter zu den beschriebenen Wegen. Uwe Dölemeyer vom Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft nimmt sich dem Thema an: „Wir untersuchen den Bauschutt nun genau, holen Erkundigungen ein, woher er kommt und welche Materialien darin enthalten sind.“ Es gebe Regelwerke für Moorwege – je nach Ort, Breite und Bestimmung. „Die Regeln geben zum Beispiel auch vor, welche Körnung und welche Schichtdicke an Material zur Befestigung verwendet werden darf und wie weit die Verdichtung gewährleistet sein muss“, erklärt der Experte.

Wichtig sei, dass nichts in die Gräben rutsche. Dölemeyer plädiert dafür, nicht vorschnell zu urteilen. Die weiteren Untersuchungen würden hervorbringen, ob hier falsch gehandelt wurde. Fakt ist: „Vorerst ist der weitere Einbau gestoppt.“