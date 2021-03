Eine Kiste mit frischen Äpfeln brachten Petra Kosten und Bernd Oetken von Inkoop (vorn, von links) als Symbol für den Baustart des neuen Nahversorgungszentrums von Inkoop und Aldi mit. (INGO MöLLERS)

„Unser Einzugsgebiet wird sich vergrößern“, zeigt sich Bernd Oetken beim offiziellen Spatenstich für den Bau des neuen Inkoop-Standorts in Harpstedt überzeugt. Das muss er wohl auch. Denn schließlich nimmt das Delmenhorster Lebensmittelunternehmen für die geplante Marktumsiedlung innerhalb des Fleckens jede Menge Geld in die Hand. Die genaue Summe verrät Oetken nicht, er spricht aber von einem hohen siebenstelligen Betrag, den Inkoop an der Wildeshauser Straße in Harpstedt investiert. Bauherr ist die Helmut Kosten GmbH.

Der effektive Baustart für das neue Nahversorgungszentrum liegt schon einige Tage zurück, wie unschwer an der Baustelle zu erkennen ist. Zwei Häuser, die auf dem 1,7 Hektar großen Grundstück standen, wurden bereits abgerissen. Und ein Bagger ist gerade dabei, den Mutterboden zu entfernen, damit in Kürze die Fundamentarbeiten beginnen können. Der Boden soll aus Beton gegossen werden. Der gesamte Rest soll in Holzform gebaut werden. „Bei der Bauqualität setzen wir auf Nachhaltigkeit“, erklärt Inkoop-Geschäftsführer Oetken. Anders als bei allen anderen Inkoop-Märkten werde nicht Stein auf Stein, sondern Element auf Element gesetzt. Auf dem Dach soll zudem eine Fotovoltaikanlage mit 163 Kilowatt installiert werden.

In einem Jahr soll Eröffnung sein

Mit baulichen Schwierigkeiten rechnet der Inkoop-Geschäftsführer zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Er hofft, durchgehend bauen zu können. Denn sein Ziel ist es, in einem Jahr das neue Nahversorgungszentrum mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 3250 Quadratmetern, 160 Parkplätzen, Stellplätzen für Fahrräder und zwei Schnellladestationen zu eröffnen. Mit 1800 Quadratmetern wird Inkoop den größten Teil der Verkaufsfläche für sich beanspruchen. Laut Oetken sollen dort über 25.000 Artikel aus dem Lebensmittelbereich zu finden sein. Auch das Gastro- und Convenience-Angebot will Inkoop an seinem neuen Standort erheblich ausweiten. „Unsere Kunden werden aber auch noch weitere Dienstleistungen vor Ort vorfinden, so wie sie es auch von unseren anderen Märkten gewohnt sind“, verspricht Bernd Oetken. Er nennt beispielhaft einen Blumenladen, einen Backshop, eine Poststelle und einen Presse- und Tabakladen, die zusammen mit dem Inkoop-Markt eine „Mall von 2200 Quadratmetern“ bilden sollen. Diese fällt noch einmal deutlich größer als das Pendant in Ganderkesee mit 1700 Quadratmetern aus.

Ein Bagger bereitet derzeit alles vor, damit in Kürze die Fundamentarbeiten beginnen können. (INGO MöLLERS)

Die restlichen 1050 Quadratmeter wird Aldi bespielen. Gemeinsam mit Inkoop wird der Lebensmitteldiscounter vom alten Standort am Junkernkamp an die Wildeshauser Straße umsiedeln. "Wir sind glücklich, dies gemeinsam realisieren zu können", erklärt Longinus Flenker, Expansionsleiter bei Aldi. Für den Lebensmitteldiscounter ist die Umsiedlung und die damit verbundene Vergrößerung der Verkaufsfläche um 340 Quadratmeter ein wichtiger Schritt. Denn am alten Standort ist Aldi schon lange an seine Grenzen gestoßen. So sind in dem Markt beispielsweise dreietagige Regale aufgestellt. "Wir wollen aber eigentlich nur Zwei-Etagen-Regale. Diese Möglichkeit bietet sich im jetzigen Markt einfach nicht“, erläutert Flenker. In dem neuen Markt wird das dann endlich möglich sein.

Keine Konkurrenz

„Die Lebensmittelgewohnheiten ändern sich: Die Kühlkapazität heute ist deutlich höher als noch vor zehn Jahren“, weiß auch Bernd Oetken zu berichten. Deshalb war es auch für Inkoop wichtig, durch den Standortwechsel immerhin 700 Quadratmeter zusätzliche Verkaufsfläche zu schaffen. Dass Aldi „Tür an Tür“ ebenfalls Lebensmittel verkauft, ist für den Inkoop-Geschäftsführer unproblematisch. Er sieht den Discounter nicht als Konkurrenten: „Wir ergänzen uns.“ Diese Ansicht teilt auch Aldi-Mann Flenker: „Für Kunden ist das eine gute Kombination.“ Aldi selbst verortet sich dabei als der Anbieter, der den Grundeinkauf abdeckt.

Bis das neue Nahversorgungszentrum an der Wildeshauser Straße eröffnet ist, bleiben sowohl Inkoop als auch Aldi am Junkernkamp für ihre Kunden geöffnet. „Wir werden bis zum letzten Tag den alten Markt betreiben“, verspricht Oetken. Wenn der Umzug erfolgt ist, wird dann der alte Markt abgerissen. Inkoop wird laut Oetken „ein geplättetes Grundstück“ übergeben. Auf diesem wird dann Netto sein neues Domizil aufschlagen.