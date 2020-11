Die Samtgemeinde Harpstedt will im kommenden Jahr kräftig in den Kita-Bereich investieren. (Ute Winsemann)

Über 460 000 Euro will die Samtgemeinde Harpstedt im nächsten Jahr im Kita-Bereich investieren. Das geht aus den Haushaltsansätzen für 2021 hervor, die Samtgemeindekämmerer Andre Mutke am Donnerstag im Rat vorstellte. Während eine neue Markise für die Kita Beckeln (5000 Euro) und ein neues Spielgerät für Groß Ippener (8000 Euro) eher kleinere Ausgaben darstellen, wird es im Flecken Harpstedt teurer.

Für den neuen Außenbereich der Kita Zwergnase – gerade haben die Bauarbeiten für die Erweiterung begonnen – sind 150 000 Euro eingeplant, die Ausstattung ist mit 200 000 Euro veranschlagt. Wiederum 100 000 Euro werden für die Kita Waldburg vorgehalten – hier muss ein Ersatzneubau her. „Die Summe war bereits im Haushalt 2020 zu finden, fiel aber überplanmäßigen Ausgaben in anderen Bereichen zum Opfer“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse. So seien beispielsweise die Fachräume in der Oberschule teurer als geplant geworden.

Bauarbeiten sind an der „Waldburg“ für das kommende Jahr aber nicht geplant. „Das Geld ist lediglich für vorbereitende Dinge, für die Planungen“, erklärte Wöbse. Aufgrund von mehreren großen Baustellen in der Samtgemeinde musste auch das Personal im Bauamt aufgestockt werden. So ist eine zusätzliche Stelle mit einem Bautechniker besetzt worden. „So haben wir etwas mehr Kapazität im Bauamt, denn neben dem Geld ist auch die Zeit entscheidend“, meinte Wöbse.

Gesprochen wurde im Bereich Soziales auch über mögliche Einsparungen. So könnte man Leistungen des Sozialamts an den Landkreis Oldenburg abgeben. Dabei geht es um rund 200 000 Euro, die im Haushalt für die Bereiche SGB XII, SGB II, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Wohngeld eingeplant sind. Bis zum 30. Juni müsse man entscheiden, ob man die Aufgaben zum Jahresende 2021 an den Landkreis abgibt. Einstimmig beauftragte der Rat nach einem Antrag von Hartmut Post (CDU) die Verwaltung, für eine der nächsten Sitzungen ein Für und Wider für diese Einsparungsmöglichkeit vorzulegen.