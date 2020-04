Für die BBS II am Wiekhorner Heuweg ist die Wiederaufnahme des Schulbetriebs eine besondere logistische Herausforderung. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Seit dem 16. März gab es keinen Unterricht mehr, eine der vielen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie waren eben auch Schulschließungen. Nun soll der Schulbetrieb langsam und schrittweise wieder hochgefahren werden (wir berichteten). Die Berufsbildenden Schulen (BBS) II erklären, wie Leben in ihren Räume am Wiekhorner Heuweg zurückkehren soll.

Die Kerschensteiner Schule hat mit einer besonderen Voraussetzung zu arbeiten, weil sie eine Vielzahl verschiedener Schulformen unter ihrem Dach vereint und entsprechend zum einen die gestaffelten Weisungen der Landesregierung und zum anderen die Anforderungen der diversen Lehrpläne umsetzen muss.

Die Abschlussjahrgänge der dualen Berufsausbildung (also das dritte Jahr) sollen ab diesem Montag, 27. April, wieder in der Schule erscheinen. Darüber hinaus werden sie mit Lernmaterialien und Arbeitsaufträgen für das E-Learning versorgt. Die Berufsschulklassen des zweiten Ausbildungsjahres sowie die dritten Jahrgänge der dreieinhalbjährigen Ausbildungen kehren ab Montag, 11. Mai, zurück in die Schule. Ab dem 1. Juni sind dann auch die Klassen des ersten Ausbildungsjahres wieder zum Präsenzunterricht in die Schule geladen. Die Ausbildungsbetriebe werden gebeten, ihre Auszubildenden für die Berufsschultage wieder freizustellen.

Ebenfalls ab diesem Montag, 27. April, findet die Vorbereitung auf die diesjährigen Abiturprüfungen statt. Die Klassen elf und zwölf der beiden beruflichen Gymnasien beginnen ab dem 25. Mai wieder mit dem Präsenzunterricht.

Die Abschlussklasse der Fachschule Sozialpädagogik beginnt ebenfalls an diesem Montag, 27. April, mit der Prüfungsvorbereitung. Die Klasse eins beginnt am 25. Mai wieder mit dem Präsenzunterricht.

Die Abschlussklasse der Technikerschule beginnt auch am 27. April wieder mit dem Unterricht, die Klasse eins am 25. Mai.

Die Abschlussklasse zwölf der Fachoberschulen beginnt ab dem 11. Mai mit der Prüfungsvorbereitung. Die Klasse elf kehrt eine Woche später, ab dem 18. Mai, wieder in die Schule zurück.

Für die Berufsfachschulen Holztechnik, Bautechnik, Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Körperpflege sowie Hauswirtschaft und Pflege (Schwerpunkte Hauswirtschaft beziehungsweise Persönliche Assistenz) heißt es, ab Mittwoch, 3. Juni, wieder die Schulbank zu drücken.

Die Berufsfachschule Informationstechnische Assistenz ist zweigeteilt: Die Abschlussklasse beginnt am Montag, 11. Mai, wieder mit dem Unterricht, die Klasse eins eine Woche später, ab dem 25. Mai.

Genauso verhält es sich für die Schüler der Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz, wobei neben der Klasse eins auch der Teilzeitunterricht wieder am 25. Mai beginnt.

Für die Abschlussklasse der Berufsfachschule Pflegeassistenz beginnt der Unterricht an diesem Montag, 27. April. Die Schule weist darauf hin, dass an den Prüfungsterminen wie geplant festgehalten werde. Die Klasse eins beginnt wieder am 25. Mai.

Die Berufseinstiegsschule mit den Berufseinstiegsklassen und dem Berufsvorbereitungsjahr kehrt ab Montag, 11. Mai, zum Präsenzunterricht zurück.

Um die Wiedereröffnung der Schulen bewerkstelligen zu können, sind eine Reihe von Hygienemaßnahmen erforderlich. Die Schule hat deshalb ihre Räumlichkeiten in mehrere Bereiche mit jeweils eigenen Eingängen aufgeteilt. Weitere Informationen stellt die BBS II auf einer eigens eingerichteten Corona-Sonderseite auf ihrer Homepage unter www.bbs2.de zur Verfügung.

„Wir bemühen uns, durch eine Kombination aus E-Learning und Präsenzunterricht und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften, zügig einen geregelten Schulalltag für die Schüler wiederherzustellen, sie auf alle Prüfungen umfassend vorzubereiten und alle Bildungsabschlüsse zu ermöglichen“, betont Schulleiter Ulrich Droste.