Zum Weihnachtsfest hat der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Delmenhorst einen Brief aus Delmenhorsts russischer Partnerstadt Borissoglebsk erhalten. Wie Kreispfarrer Werner Rossow mitteilt, bedankt sich darin die russisch-lutherische Gemeinde der Partnerstadt für die Hilfe aus Delmenhorst. Die russisch-lutherische Kirchengemeinde Borissoglebsk ist vor zwei Jahren gegründet worden und wird seitdem von den Gemeinden des Kirchenkreises Delmenhorst unterstützt. Den Kontakt hatte seinerzeit ein finnischer Pastor, der die Gemeinde betreut, geknüpft. Nachdem in Delmenhorst bekannt geworden war, dass die neu gegründete Kirchengemeinde nicht einmal einen Raum hat, in dem sie ihre Gottesdienste abhalten kann, wurde spontan eine Hilfsaktion beschlossen. Bei einer ersten Kollekte kamen damals gleich 1200 Mark zusammen. Mit dieser Spende konnte die Gemeinde in Borissoglebsk dann die Miete für einen Raum bezahlen, in dem sie seither ihre Gottesdienste feiert. (24. Dezember 1994)



In diesem Jahr sind zwar die Farben Blau/Dunkelblau angesagt, doch beim Christbaumschmuck lassen sich die Delmenhorster von Modefarben kaum beeinflussen, wie eine kleine Umfrage in der Delmenhorster City ergab. Die meisten Befragten schmücken ihren Baum im Wesentlichen „so wie immer“. Tradition ist halt für viele besonders zu Weihnachten wichtig. Eine andere Erfahrung hat hingegen Sabine Lübbers gemacht. In ihrem Porzellangeschäft war die Farbe Blau bisher „unschlagbar“ gefragt, und zwar nicht nur beim Weihnachtsschmuck, Lübbers: „Blau ist up to date.“ - Auch noch im nächsten Jahr? Wohl kaum, für das nächste Weihnachtsfest haben die Trendsetter bereits gold- und champagnerfarbenen Christbaumschmuck auserkoren. (23. Dezember 1994)



Rex Gildo war der Star der „Weihnachtsgala“ bei Backenköhler in Stenum. Bis aus Gütersloh waren Fans angereist, um den Schlagersänger live zu erleben. Und Rex Gildo enttäuschte seine Fans nicht, sang seine bekannten Hits – darunter natürlich auch „Fiesta Mexicana“ –, ging dabei durchs Publikum, tanzte mit einer Besucherin und nahm viele Fan-Geschenke entgegen. Zu den weiteren Mitwirkenden der rund dreistündigen Veranstaltung gehörten noch weitere Schlagergrößen wie Andy Borg, Peter Beil und Michelle. Durch das Programm führte Petra Kusch-Lück, eine vor allem in der ehemaligen DDR bekannte Moderatorin, die dort seinerzeit achtmal in Folge zum Fernsehliebling gewählt worden war. (23. Dezember 1994)



Am Delmenhorster Blücherweg ist ein leer stehendes Einfamilienhaus bis auf die Grundmauern abgebrannt. Nach Auskunft der Polizei zerstörte das nächtliche Feuer auch eine angrenzende Garage. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50 000 Mark. Über den Inventarschaden gibt es noch keine Erkenntnisse ebenso nicht über die Brandursache. Die Delmenhorster Feuerwehr war mit 28 Wehrmännern, sechs Fahrzeugen und einem Rettungswagen am Brandort. (22. Dezember 1994)



Das Fabrikmuseum auf dem VKS-Gelände wird voraussichtlich zwar erst im Herbst 1996 eröffnet, nichtsdestotrotz hat der Delmenhorster Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, bereits vor der Eröffnung Benutzungs- und Besichtigungsgebühren zu erheben. Grund ist das schon jetzt beachtliche Besucherinteresse. So wurden in diesem Jahr bereits gut 4000 Besucher gezählt – doppelt so viele wie im Vorjahr. Damit bei dem großen Interesse zumindest ein wenig Geld für das Museum in die Stadtkasse fließt, muss künftig zum Beispiel für Führungen in einer Gruppe von bis zu 14 Personen eine Gebühr von 50 Mark bezahlt werden. Schulklassen werden allerdings weiterhin kostenlos durchs Museum geführt. Veranstalter, die einzelne Räume nutzen wollen, werden ebenfalls zur Kasse gebeten. So werden unter anderem für Veranstaltungen im Turbinenhaus 500 Mark Tagesgebühr verlangt und für die Nadelsetzerei müssen 200 Mark bezahlt werden. Museums-Mitarbeiter Hans-Hermann Precht führt das große Interesse am Fabrikmuseum neben der Öffentlichkeitsarbeit auch auf die gezielten und qualitätsvollen Angebote des museumspädagogischen Mitarbeiters Uwe Kuipel zurück. (24. Dezember 1994)



Die Stadt Delmenhorst hat einen neuen „Sheriff“ zur Überwachung des ruhenden Verkehrs eingestellt. Das ist eigentlich ja nicht weiter erwähnenswert, doch das Besondere an dieser Neueinstellung: Mit Orhan Isik verteilt jetzt erstmals auch ein Mitbürger türkischer Herkunft Knöllchen an Falschparker. (24. Dezember 1994)



Das Rechtsamt der Stadt Delmenhorst kann für das jetzt zu Ende gehende Jahr eine recht ansehnliche Bilanz vorweisen: Von 124 Rechtsstreitigkeiten gewann die Stadt 98, sechs gingen verloren und 20 Prozesse endeten mit einem Vergleich. So war das Rechtsamt auch an dem außergerichtlichen Vergleich zwischen der Stadt Delmenhorst und der Hansestadt Bremen beteiligt und konnte dabei die ursprünglich von Bremen geforderte Abwasserabgabe für 1992 in Höhe von 613 337,50 Mark auf 150 000 Mark reduzieren. (27. Dezember 1994)



