Sabine Heyen und Claudia Schmolken-Dreyer (v. l.) beraten in Delmenhorst Menschen mit großen finanziellen Problemen. (INGO MÖLLERS)

Die Überschuldung der Verbraucher in Deutschland hat 2020 trotz der Corona-Pandemie nochmals abgenommen. Die Zahl überschuldeter Privatpersonen in Deutschland hat sich um 69 000 Personen auf 6,85 Millionen verringert. Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen in Deutschland, ist leicht auf 9,87 Prozent gesunken. Die Analyse der Überschuldungsentwicklung nach Regionen zeigt 2020 einen fast durchgehend positiven Trend. Kein Bundesland weist 2020 einen Anstieg der Überschuldungsfälle auf. Zudem zeigen 15 Bundesländer in diesem Jahr einen Rückgang der Überschuldungsquote. Bremen bleibt Schlusslicht mit einer durchschnittlichen Überschuldung von 13,97 Prozent. Creditreform hat zusammen mit den Tochterunternehmen Creditreform Boniversum sowie Microm-Micromarketing-Systeme und Consult den Schuldner-Atlas Deutschland 2020 erstellt.

Delmenhorst auf Rang 68

Für die Stadt Delmenhorst weist die Übersicht einen Wert von 15,61 aus. Auf einer Rangliste aller deutscher Städte und Landkreise nimmt Delmenhorst mit Rang 68 von insgesamt 401 einen Platz im oberen Feld ein. Niedersachsenweit haben sich im Jahr 2019 zusammen 86 000 Personen aufgrund finanzieller Problemen an eine Schuldnerberatungsstelle gewandt. „Die Zahl der Nachfragen wird infolge der wirtschaftlichen Probleme, die die Corona-Pandemie nach sich zieht, steigen“, prognostiziert Hans-Joachim Lenke, Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen.

„Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise haben die Verbraucher in Deutschland weniger Geld zur Verfügung“, sagt Stephan Vila, Geschäftsführer von Creditreform Boniversum und Microm. „Die staatlichen Hilfsmaßnahmen haben die schlimmsten sozialen Auswirkungen abgemildert. Und auch die erhöhte Sparneigung und Ausgabenvorsicht sowie eine größere Konsumzurückhaltung haben dafür gesorgt, dass ein flächendeckender Liquiditätsengpass bisher ausblieb“, erklärt Vila weiter.

Dennoch sei die Lage besorgniserregend: Denn rund 700 000 Menschen hatten zwischenzeitlich den Arbeitsplatz verloren, bis zu 7,3 Millionen Menschen waren oder sind in Kurzarbeit, und viele Menschen mit geringem Einkommen können ihrer selbstständigen oder teilberuflichen Tätigkeit nicht nachgehen. Schätzungen zufolge kämpfen derzeit zwei Millionen Freiberufler und Soloselbstständige um ihre Existenz und stehen am Rande einer Überschuldung. Der Lockdown im November verschärft diese Problematik zusätzlich.

Bei der Schuldnerberatung des Paritätischen Delmenhorst sieht man der ersten Welle noch recht gelassen entgegen. Die Rede ist nicht von Corona-Infizierten, sondern von Menschen, die wegen der Corona-Pandemie in so missliche finanzielle Verhältnisse geraten sind, dass sie einer Schuldnerberatung bedürfen. „Alle haben damit gerechnet, dass die große Welle in diesem Herbst kommt, aber wir rechnen eher im kommenden Jahr damit“, sagt Sabine Heyen, eine der beiden Schuldnerberaterinnen beim Paritätischen.

Eine Klientengruppe kam zu Anfang der Corona-Pandemie zur bestehenden Klientel hinzu: „Da waren ein paar Familien mit Hausfinanzierungen, die so knapp berechnet waren, dass da wirklich kein Blatt mehr zwischen passte“, sagt Schuldnerberaterin Claudia Schmolken-Dreyer. „Und wenn man dann plötzlich von Kurzarbeit oder gar Kündigung betroffen ist, bricht schnell alles zusammen“, ergänzt sie.

Dann steht die Schuldnerberatung an der Bismarckstraße 21 als Anlaufstelle zur Verfügung. Sie unterstützt beispielsweise beim Einrichten eines Kontos auf Guthabenbasis oder eines Pfändungsschutzkontos. Finanzielle Probleme entstehen laut der Beraterinnen zumeist aufgrund von Einkommensverlusten durch Arbeitslosigkeit oder zu gering entlohnte Arbeit sowie durch Unfälle oder schwere Erkrankungen, die zur Erwerbslosigkeit führen. Aber auch die Trennung von Paaren sowie eine Erkrankung oder der Tod eines Partners könnten Gründe dafür sein. Schulden entstünden darüber hinaus häufig im Handy- und Internetbereich. Aber auch eine bei vielen zunehmend schlechte finanzielle Allgemeinbildung sei wahrzunehmen.