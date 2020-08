Ines Schepker (vorn) und ihre Kollegin Sabine Schmidt müssen mit den Menschen im Rote-Kreuz-Stift wegen Corona anders als sonst arbeiten. (INGO MÖLLERS)

Senioren gehören zur wahrscheinlich größten Corona-Risikogruppe. Wie versuchen also Seniorenheime, ihren zum Teil demenziell erkrankten Bewohnern die Situation so erträglich wie möglich zu gestalten? Ines Schepker, die leitende Sozialbetreuerin des Pflegeheims Rote-Kreuz-Stift an der Deichhorster Straße, erzählt, wie sie und ihre Mitarbeiter die Situation meistern und wo die Schwierigkeiten liegen.

Damit Verwandte und Freunde die Bewohner des Pflegeheims besuchen können, hat das Rote-Kreuz-Stift Ende Juni ein Zelt im Garten aufgebaut. In der Mitte ist eine Plexiglaswand, die die Treffen überhaupt erst ermöglicht und die gleichzeitig verhindern soll, dass die Besucher die Bewohner anstecken. „Für manche ist es schön, überhaupt wieder Leute sehen zu können“, sagt Ines Schepker. „Andere sind traurig, weil die Besuchszeit nur eine halbe Stunde dauert. Die Bewohner fragen dann: ‚Warum darf mein Besuch nicht öfter kommen und länger bleiben? Warum darf ich ihn nicht in den Arm nehmen?‘ – Dann fließen auch mal die Tränen. Und genau deswegen begleiten unsere Mitarbeiter die Treffen vorher und nachher und trösten die Bewohner. Wenn so ein Treffen eher kontraproduktiv ist, sprechen sie auch mit den Angehörigen, dass sie mit den Besuchen lieber warten sollen, bis sich die Situation gebessert hat.“

Aber auch der Alltag im Heim selbst hat sich stark verändert. Vor Corona boten die Mitarbeiter Fantasiereisen, Qigong und Gedächtnistraining an. „Das findet aber alles in Gruppen statt“, erzählt Schepker. „Da haben wir uns gefragt: Was machen wir jetzt mit den Leuten? Die Hygiene- und Abstandsregeln haben viele irritiert. In der Anfangsphase herrschte eine Art Schockstarre, in der wir uns erst mal besinnen mussten, wie es nun weitergeht. Aktuell werden vermehrt Einzelgespräche und psychosoziale Betreuung angeboten.“

Intensiverer Personaleinsatz

Das bindet natürlich mehr Personal, als wenn sich ein Kollege um mehrere Bewohner gleichzeitig kümmert. "Außerdem stärken Gruppensituationen das Gefühl von ‚Ich bin wer‘. Manche Leute sind in Gruppensituationen zugänglicher. Alleine igeln sie sich eher ein. Und genau die wollen wir dazu bewegen, mitzumachen. Gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass die Gruppen nicht zu groß werden. Denen also, die sowieso mitmachen wollen, müssen wir manchmal sagen: ‚Sie waren schon letztes Mal dabei‘ – und das, ohne diese Bewohner zu vergällen. Das bedeutet auch für uns, dass wir mehr strukturieren und Listen führen müssen, damit uns niemand durchs Raster fällt“, erklärt die Sozialbetreuerin. „Wir wollen ja weiterhin die Ressourcen der Menschen, die uns anvertraut sind, stärken. Wie kriegt man die aus ihnen herausgekitzelt? Manche waren zunächst passiver, saßen in der Ecke und wirkten, als ob die Situation für sie nicht so schlimm ist. Aber das täuscht: Diese Passivität ist Resignation.“ Also haben die Mitarbeiter beispielsweise Malangebote für kleine Gruppen geschaffen. „Da haben dann plötzlich auch Leute mitgemacht, die vorher nicht gemalt haben“, ist Schepker aufgefallen. „Wir singen auch viel. Das ist dank unseres großen Gartens zum Glück möglich. Dort können wir die Abstände einhalten, die beim Singen noch größer sein müssen als sonst üblich.“

Ein neues Angebot war das Bemalen von Steinen. Schepker sieht darin einen symbolischen Wert: „Manchmal kann etwas schwer auf der Seele liegen wie ein Stein. Indem wir ihn bunt anmalen, verwandeln wir ihn in etwas Hoffnungsvolles und lassen ihn dann los. So werden Steine daraus, die uns tragen.“ Die Kinder von der Rote-Kreuz-Kita haben mit den Bewohnern gebastelt, und jede Woche bietet das Stift ein Frühstück für Bewohner mit Demenzerscheinungen an. „Man isst mehr, wenn man zusammen isst“, beschreibt Schepker das Konzept dahinter. „Dazu lesen wir den Menschen Geschichten vor, sie reden viel, auch über das Essen, was zugleich ein tolles Gedächtnistraining ist, weil es Sinne und Gefühle anspricht. Es war sogar mal eine Fotografin von einem Kochbuchverlag da.“

Auch die basale Stimulation sei weiterhin sehr wichtig. Das heißt, die Mitarbeiter aktivieren mit Rücken- und Handmassagen verschiedene Wahrnehmungsbereiche und vermitteln mehr Körpergefühl. „Das geht natürlich nur mit Desinfektionsmittel, Maske, Handschuhen und – soweit es möglich ist – Abstand oder zumindest von hinten“, zählt Schepker auf.

Gute Laune versprühen

Die Mund-Nasenbedeckungen, die die Mitarbeiter tragen, waren für einige Bewohner zunächst ein Hindernis, sagt Schepker: „Sie haben uns zwar erkannt, aber nicht immer sofort.“ Für die Mitarbeiter sei die ganze Umstellung auch eine Belastung. „Die Mitarbeiter versuchen, gute Laune zu versprühen, aber zwischen den Zeilen spürt man auch manchmal eine latente Gereiztheit“, räumt die Sozialbetreuerin ein. „Aber alle Mitarbeiter geben ihr Bestes, um mit den erschwerten Bedingungen umzugehen und sich gegenseitig im Krankheitsfall zu vertreten. Alle Bereiche mussten sich sehr umstellen. Trotzdem sind alle Kollegen mit Hingabe dabei.“