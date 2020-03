Christopher Oltmanns mischt in seiner Apotheke Desinfektionsmittel, die derzeit vielerorts knapp sind. Dabei trägt er Schutzkleidung. (INGO MÖLLERS)

Die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln ist derzeit so groß wie noch nie. Doch die sind so gut wie überall vergriffen. „Das Problem mit den Desinfektionsmitteln hat ja bereits vor einiger Zeit angefangen“, sagt Christopher Oltmanns. Er ist Inhaber der Apotheke Schierbrok und hat zusammen mit seinem Team von sechs Mitarbeitern miterlebt, wie sich die Nachrichten rund um die neue Krankheit Covid-19 zunächst in China und später auch in Deutschland verbreiteten und der große Ansturm auf die Desinfektionsmittel los ging. Auf den großen Bedarf war man offensichtlich nicht vorbereitet: Der Großhandel reagierte zwar, aber die Lagerbestände gingen schnell zur Neige, da auch Arztpraxen und Krankenhäuser begannen, das Vielfache an Desinfektionsmitteln zu ordern als sonst. Für Oltmanns gab es daher nur eine Möglichkeit: Er beschloss, in seiner Apotheke in Schierbrok Desinfektionsmittel selber herzustellen.

Damit ist Oltmanns einer der wenigen Apothekeninhaber in der Region, die derzeit das begehrte Mittel anbieten können. Zwar könnte theoretisch jede Apotheke in Deutschland Desinfektionsmittel herstellen. Aber bei vielen mangelt es an den Rohstoffen, die für die Selbstmixtur benötigt werden. Vor allem hochprozentiger Alkohol, einer der Hauptbestandteile von Desinfektionsmitteln, ist derzeit Mangelware. Oltmanns hat Glück. Er hat bereits frühzeitig reagiert und die entsprechenden Materialien bevorratet, sodass er nun noch Desinfektionsmittel produzieren kann.

Neben Alkohol verarbeitet Oltmanns in seinem Mittel auch Wasser, eine nachfettende Substanz, um die Haut zu schonen, und ein Mittel, um Sporen abzutöten, die eventuell bei der Herstellung in der Luft schweben oder an den verwendeten Gefäßen haften. Eigentlich gibt es verschiedene Desinfektionsmittel, je nachdem, wofür sie verwendet werden: Flächen, Hände oder Wunden. Aber zumindest die Unterscheidung zwischen Flächen- und Handdesinfizierung spielt laut Oltmanns derzeit in der Praxis keine Rolle mehr. „In der derzeitigen Krisensituation, in der wir seit Wochen stecken, ist das egal“, erklärt der 38-Jährige. „Es kommt nur noch darauf an, dass man überhaupt ein Desinfektionsmittel hat, das auch wirkt.“

Denn das Desinfektionsmittel muss nicht nur Bakterien, sondern eben auch Viren abtöten. Andernfalls wäre es, zumindest in Bezug auf Corona, wirkungslos. Dabei kommt es laut dem Apotheker vor allem auf die Höhe des Alkoholgehalts an. Denn Bakterien sterben schon bei deutlich geringerer Alkoholkonzentration. Um Viren wie das SARS-CoV-2-Virus zu zerstören, bedarf es einer hohen Konzentration. „Die Viren sind ungemein resistenter, da sie eine wasserabweisende Schutzhülle aus Fett umgibt“, erklärt Oltmanns. Diese müsse durch Seife oder Alkohol zerstört werden.

Desinfektionsmittel als Privatperson anzurühren, ist allerdings verboten, wie Oltmanns erklärt. Eine EU-Norm untersagt seit Anfang der 2000er die freie Herstellung und den Verkauf von Desinfektionsmitteln. Dazu muss im Normalfall eine mehrere tausend Euro teure Lizenz erworben werden. Die Verordnung sei aber Anfang März etwas gelockert worden, da die industriell hergestellten Varianten schlicht nicht mehr verfügbar sind. Doch das Anrühren ist gar nicht zwangsläufig notwendig: Wer in seinem Barschrank etwa noch hochprozentigen Stroh-Rum stehen hat, kann auch diesen zum desinfizieren nutzen. Der Alkoholgehalt in Wodka reiche dagegen nicht aus, um Viren zu töten.

Der Apotheker weist auch noch einmal darauf hin, dass es in der eigenen Wohnung aber auch gar nicht notwendig ist, alles zu desinfizieren. „Gründliches Händewaschen mit Seife“ genüge, wenn man nach Hause komme und nicht lange draußen unterwegs sei. Desinfektionsmittel sollten eher als Seifen-Ersatz außer Haus genutzt werden.

Damit die Desinfektionsmittel bei ihm nicht gleich wieder alle vergriffen sind, verkauft Oltmanns sie in seiner Apotheke an Privatkunden nur in geringen Mengen. Pro Person gibt er lediglich eine Flasche à 100 Milliliter heraus. Hamsterkäufe lasse er nicht zu, da er auch für Arztpraxen und Pflegedienste produziere und seine Ressourcen sparsam einsetze. Allerdings müssen die Kunden für das Mittel auch etwas tiefer in die Taschen greifen als sonst: Der Preis beträgt anstatt der etwa fünf Euro für die industriell hergestellten Desinfektionsmittel derzeit sieben Euro. „Wir stellen von Hand her, deshalb ist es einfach teurer“, erklärt Oltmanns den Preis.