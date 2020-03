Konrad Beikircher war am Sonntagabend mit seinem Programm „Beethoven – dat dat dat darf“ in der Divarena in Delmenhorst zu Gast. (INGO MOELLERS)

Mit herzlich-rheinländischem Elan hat Konrad Beikircher sein Publikum am Sonntagabend in der Divarena überschäumend plaudernd als „Beethovenfreunde“ begrüßt, bevor er zuerst einmal sich selbst und seine umfangreichen Kompetenzen zum Thema machte. Geiger wollte er werden. Aber es reichte nicht zum „Paganini“ und er ließ sich abraten, um nicht an irgendeinem dritten Geigenpult zu versauern. Psychologie und Musikwissenschaften studierte er dann. Das eine machte ihn zum Gefängnispsychologen, das andere zum Autor etwa eines zweibändigen Konzertführers der lockeren Sorte, der aber unbedingt in den Bücherschrank eines jeden Musikliebhabers gehört. Seinen Professor lobte er in begeisterten Erinnerungen als „bekennenden Alkoholiker“, der mit seinen Studenten den Tag auch mal im „Stiefel“, einer Bonner Kneipe verbrachte.

Durch die Trinkerlust landete Beikircher dann endlich beim Thema „Beethoven“, dessen just sich jährender 250. Geburtstag ihn zu seinem Programm „Beethoven – dat dat dat darf“ motiviert hatte. Vom trunksüchtigen Professor war er gleich bei Beethovens trunksüchtigen Vorfahren: Bei der Großmutter, die wie alle armen Leute damals im Rheinland Schnaps trank, weil der „zielführender“ war als die dünne „Weinplörre“. Und weil man ja beim Kabarett war, erfuhr das Publikum, dass jene Maria Josepha van Beethoven, bevor sie in der Trinkerheilanstalt in Köln starb, den Gerüchten nach Urheberin der Hymne „Einer geht noch, einer geht noch rein“ gewesen sei. Oma komponierte also auch schon und das war ihr letztes Werk.

Von der Großmutter ging es dann im Programm weiter zu Beethovens Bonner Jugend über, wo er als dreizehnjähriger Hoforganist mit grünen Seidenstrümpfen und grüner Seidenhose den jugendlichen Macho gab, den „Spagnol“, und bei den Mädchen Eindruck machte. Anschließend machte Beikircher wieder einen Sprung zurück zu Beethovens Taufe im eisigen Taufbecken mit „gecrushtem“ Eis und einem schicksalhaften „A…a…a…aaaaaaah“ als frühkindliche Äußerung. War das der erste Hinweis auf das berühmte Eingangsmotiv der 5. Sinfonie? Oder war es doch der Specht, der es klopfte? Oder das Schicksal, das an die Pforte klopfte? Beikircher meinte, das Schicksal klopfe zarter an und bevorzuge gemäß „eigener Forschungen“ die Pinkel-Geschichte vom Spielplatz mit dem „kölschen“ Tadel „dat dat dat darf“ – ausführlich nachzulesen auch in Beikirchers neuem Buch „Der Ludwig – jetzt mal so gesehen“, das als „geordnete Fassung“ seines Kabarett-Programms gelten kann.

Beikircher zeigte sich an dem Abend als begnadeter Dampfplauderer mit unerschöpflichem Fachwissen. Ihm fielen immer wieder Dinge am Rande ein, die ein ungemein vielfältiges Bild von Beethovens Alltag gaben, vieles neu beleuchteten. So räumte er etwa mit dem Gerücht auf, Beethoven sei arm gewesen: Drei Wiener Fürsten zahlten ihm eine Jahresrente von umgerechnet 300 000 Euro. Dass er unzählige Male umzog, als Wiener „Promi“ aber als Mieter gefragt war, war mit Interesse zu hören.

Abend macht Lust auf Musik

Der Abend verführte überhaupt dazu, mehr über Beethoven wissen zu wollen und zum Nachlesen. Er verführte aber auch dazu, Beethovens Musik, die in dem Programm manchmal von Beikircher gesungen vorkam, zu hören. Wie klingt das, was ein Messie komponierte? Beethoven und die Frauen? Da wirkte die Sache etwas einseitig aufgezogen – Beethoven als der Womanizer, der nur selten „zum Schuss“ kam? Seine große Liebe Josephine von Deym, der der berühmte Brief „An die ferne Geliebte“ galt und mit der er wahrscheinlich sogar eine Tochter hatte, kam also leider bei Beikircher nicht vor. Und seine Schwerhörigkeit und das damit in Verbindung stehende, schwermütige „Heiligenstädter Testament“ hätten einen neuen Tonfall in den Abend gebracht. So blieb es der inhaltsreiche Beethoven-Kabarettabend mit dem mitreißenden Konrad Beikircher im Mittelpunkt.