Schüler der Realschule an der Holbeinstraße übten sich in zivilcouragiertem Verhalten, auch in einem Rollenspiel. (GERWIN MÖLLER)

„Es ist viel wirkungsvoller, den Angreifer zu verwirren, als mit ihm in Konfrontation zu gehen“, sagt Julia von Thoen. Die Theaterpädagogin rät Jugendlichen, auf gar keinen Fall die Wut des Täters auf sich umzulenken. Das Eingreifen in heikle Situationen stand an diesem Dienstag auf dem Stundenplan der Klasse 9c an der Realschule am Standort Holbeinstraße.

Julia von Thoen vom Schauspielkollektiv Lüneburg hat sich auf das Thema Gewaltprävention spezialisiert und bereist in diesen Tagen weitere Schulen in Delmenhorst. Beim Workshop mit den Realschülern wurden zuerst gegenseitig Erfahrungen ausgetauscht: Wie kommt es zu Mobbing? Wann ist eine Aktion schon als Gewaltanwendung zu definieren? Ist ein Schubsen auf dem Schulhof eine nicht mehr hinnehmbare Belästigung? Solchen Fragen gingen die Schüler im Zivilcourage-Workshop „VIS A VIS“ zusammen mit der Theaterpädagogin nach. Anschließend wurde über Möglichkeiten angemessenen Verhaltens auf solche Situationen diskutiert. Als Training fürs eigene Handeln haben die Jugendlichen die Situationen auch in Rollenspielen ausprobiert. So konnten sie im Praxisteil besser nachvollziehen, wie realitätsnah eine der von ihnen theoretisch gefundenen Lösungen war.

Sich nie selbst in Gefahr bringen

Auf gar keinen Fall dürften sich die Jugendlichen bei einem Eingriff in einen Streit selbst in Gefahr bringen. „Darum sollte unbedingt versucht werden, die angegriffene Person aus ihrer Lage herauszubringen“, sagte Julia von Thoen. Wenn der Angreifer dabei beispielsweise an die Schulter gefasst wird, mag er sich schon angegriffen fühlen, „dann kann es unbeabsichtigt zur Eskalation“ kommen. „Man darf auch nicht noch zusätzlich eine eigene Aggression mit einbringen“, riet von Thoen. Helfen könne es, den Täter zu verwirren. Eine Schülerin berichtete, sie habe eine Situation erlebt, in der ein Fremder eine ihr ganz unbekannte Frau bedrängte – da habe sie einfach so getan, als ob sie diese Frau kennen würde und sie willkürlich mit Namen angesprochen. „Der Täter war irritiert und ließ dann von seinem Opfer ab“, berichtete die Schülerin.

Ganz wichtig beim Zeigen von Zivilcourage sei es, nicht alleine aktiv zu werden. „Holen Sie sich Hilfe“, appellierte von Thoen. Bei einer Rangelei könnten umherstehende, fremde Personen angesprochen werden. Man solle selbst eine Art von Öffentlichkeit herstellen.

„Und natürlich ist es immer möglich, die Polizei zu rufen“, sagte Simone Hemken. Es sei ein weit verbreiteter Irrtum, dass es Kindern und Jugendlichen nicht erlaubt sei, die „110“ zu wählen. Hemken arbeitet im Präventionsteam der Polizei und nutzte den Workshop, die Jugendlichen über ihre Angebote zu informieren. Mit sicherlich anderen Mitteln als die Theaterpädagogen würde auch die Polizei altersgerechte Aufklärung bieten – angepasst an das Verständnis von Grundschülern und mit mehr Hintergründen für Jugendliche an weiterführenden Schulen. Dabei würden auch die rechtlichen Belange erklärt. „Wir erwarten nicht, dass jemand Hilfspolizist spielt – im Gegenteil, davon raten wir ab“, sagte Hemken. Wer anderen hilft und dabei selbst einen Schaden in Kauf nimmt, könne sich diesen übrigens ersetzen lassen.

Zivilcourage wird trainiert

Bei der Beschäftigung mit Handlungsoptionen gegen Gewalt sei es genauso wie beim Erste-Hilfe-Kursus zur Lebensrettung, es muss dafür trainiert werden, sagte Simone Hemken. Und es könne auch nicht schaden, „beides in regelmäßigen Abständen zu wiederholen“.

„Es gibt auch eine Verpflichtung, zu helfen“, sagte Thomas Thämlitz, der den Workshop in seiner Funktion als Schulsozialarbeiter verfolgte. Zu seinen Aufgaben gehört es, für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen Streitschlichter auszubilden. Diese werden qualifiziert, sich einzumischen, wenn es an der Schule zu einer Rangelei kommt. Von der Art und Weise, wie im Workshop Zivilcourage trainiert wurde, zeigte sich Thämlitz begeistert.

Schulleiter Andreas Bohlen verwies darauf, dass es an seiner Schule gar keine Alternative zum friedlichen Miteinander unter den Jugendlichen gebe: „Wir unterrichten Kinder und Jugendliche aus 40 Ländern“, sagte Bohlen. 70 Prozent aller Schüler verfügen über einen Migrationshintergrund, „da müssen wir uns ganz einfach gegenseitig mit Respekt begegnen“.

Sieben Menschen bekommen Preis

Die Workshops unter der Überschrift „Zivilcourage geht uns alle an“ werden aus Mitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben“ gefördert. Ruth Steffens vom Kommunalen Präventionsrat der Stadt besuchte am Dienstag die Aktion an der Realschule und motivierte die Jugendlichen, Zivilcourage auch im Alltag zu beweisen. In dieser Woche würde die Stadt wieder den Preis für Zivilcourage vergeben, mit einem Festakt am Donnerstag in der Markthalle würden dieses Jahr sieben ausgewählte Menschen geehrt werden, „darunter sind auch zwei Jugendliche, die erst 14 und 16 Jahre alt sind“, sagte Steffens.