Strahlendes Wetter, großer Besucherandrang: Für die Veranstalter waren die Landtage Nord 2019 ein voller Erfolg. (INGO MöLLERS)

Beide Daumen nach oben – so lautet das Fazit der Veranstalter der Landtage Nord 2019. „Die Besucherzahlen waren sehr, sehr zufriedenstellend“, resümierte Pressesprecher Hanno Pietrowski am Montagnachmittag die 16. Ausgabe der Agrarmesse. Wie im Vorjahr sei die erwartete Zahl von 70 000 Besuchern übertroffen worden, berichtete Pietrowski. Schönes Wetter und sommerliche Temperaturen ließen die Menschen zum „Branchentreff der Agrarwirtschaft“ strömen. Kein Vergleich zu den Witterungsbedingungen von vor zwei Jahren, als heftiger Regen über Hude niederging und auf den Feldern geparkte Fahrzeuge mit Treckern herausgezogen werden mussten.

Highlight Schafschurmeisterschaften

Besonders freut den Pressesprecher, dass nicht nur Endverbraucher den Weg zu der Agrarmesse fanden, sondern in großer Zahl auch Landwirte aus der Region. „Die hatten in diesem Jahr ihre Getreideernte bereits beendet und konnten daher unsere Messe besuchen“, erklärte Pietrowski. Das besondere Highlight der diesjährigen Landtage Nord waren für ihn die 17. Deutschen Schafschurmeisterschaften mit internationaler Beteiligung, die bei den Besuchern großen Anklang gefunden hätten, wie Pietrowksi erzählte.

80 nationale und 15 internationale Schafscherer sowie 1200 Schafe fanden sich in der 1500 Quadratmeter großen Halle auf dem Biogasgelände ein. „Kamerateams mehrerer TV-Sender haben die Meisterschaften begleitet“, freute sich der Pressesprecher auch über ein großes Medienecho.

Ein weiterer sehr beliebter Programmpunkt sei die Praxis-Vorstellung von gartentechnischen Geräten gewesen. Neu eingeführt wurde eine tägliche Vorführung zum Thema „Akkutechnik für Gartenfreunde und Profis“. Großes Gedränge habe es bei der Demonstration akkubetriebener Gartengeräte wie Akku-Rasenmäher und Mähroboter gegeben. „Das hat viele Gartenfreunde interessiert, die dann aktiv auf die Aussteller zugegangen sind, um sich beraten zu lassen“, so Pietrowski. Entsprechend positiv sei das Feedback der Aussteller beim Veranstalter gewesen. Daneben seien auch Vorstellungen wie die Pferdeturniere oder die Fleckviehschau gerade von Familien gut besucht gewesen.

Nach Pietrowksis Angaben waren an den vier Messetagen auf 13 Hektar rund 600 Aussteller aus zehn Nationen vertreten. „Die meisten Aussteller aus dem Ausland kamen aus den Niederlanden, Österreich, Dänemark und Polen“, zählt der Pressesprecher auf. Laut Pietrowski beginnen kommende Woche bereits die Vorbereitungen für die Landtage Nord 2020. „Auch dann wollen wir agrarpolitische Themen wieder in den Fokus stellen“, sagt der Pressesprecher. So soll das Nutztierforum des Hauptsponsors Agraris nächstes Jahr erneut stattfinden. Zudem sei geplant, die Praxisvorführungen von Land- und Gartentechnik aufgrund des steigenden Interesses weiter auszubauen.

„Außerdem legen wir Wert darauf, dass ein verstärkter Dialog zwischen Landwirtschaft und Verbraucher stattfindet“, sagt Pietrowski. Schließlich seien die Landtage Nord nicht nur ein Branchentreff, sondern auch eine Plattform für den Austausch, betont der Pressesprecher.