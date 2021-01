Bei einem Verkehrsunfall auf der Weberstraße ist am Sonntagmorgen eine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 26-jährige Frau aus Ganderkesee mit ihrem Wagen die Weberstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einem Verkehrsschild sowie einer Straßenlaterne und stieß anschließend mit einem weiteren Auto zusammen, das auf einem dortigen Parkplatz stand. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Beifahrerin anschließend in ein Krankenhaus. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf rund 18.000 Euro. Gegen die 26-jährige Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.