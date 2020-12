Zwei Autofahrerinnen sind am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall an der Almsloher Straße in Ganderkesee leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah eine 79-jährige Fahrerin beim Abbiegen nach links in die Straße Im Langeland einen entgegenkommenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Fahrerinnen leichte Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Durch den Verkehrsunfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.