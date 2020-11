16 000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Groß Ippener entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 23-jährige Frau gegen 17.10 Uhr mit ihrem Auto auf der Dorfstraße in Richtung Delmenhorst. Beim Abbiegen auf die Autobahn 1 Richtung Osnabrück übersah die junge Frau aus Großkneten einen entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten Transporter. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge lösten sich die Airbags. Einsatzkräfte eines Rettungswagen kümmerten sich um die medizinische Behandlung vor Ort. Die Unfallbeteiligten blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Sowohl der Wagen der 23-Jährigen als auch der Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.