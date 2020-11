Ein 56-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Stedinger Straße leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah ihn ein 27-jähriger Mann, der mit seinem Wagen gegen 6.15 Uhr die Friedensstraße befuhr. Er beabsichtigte, nach links auf die Stedinger Straße abzubiegen. Dabei übersah der junge Mann das bevorrechtigte Fahrzeug des 56-jährigen Delmenhorsters, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurde der 56-jährige Mann leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war allerdings nicht erforderlich. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen geschätzten Gesamtschaden von rund 5500 Euro. Gegen den 27-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet.