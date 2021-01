Zwei Fahrzeuge sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag an der Bahnhofstraße in Huntlosen erheblich beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Großenkneten gegen 16 Uhr mit seinem Fahrzeug die Amelhauser Straße und beabsichtige an der Einmündung zur Bahnhofstraße nach links abzubiegen. Obwohl er zunächst anhielt, übersah er trotzdem das Auto einer 58-Jährigen. Der Zusammenstoß beschädigte beide Fahrzeuge erheblich, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf rund 7000 Euro. Gegen den 36-Jährigen leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.