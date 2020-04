Beim Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch einen anderen Wagen beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer gegen 9.10 Uhr aus einer Parklücke des Seitenstreifens an der Wittekindstraße losgefahren und hatte dabei den hinter sich geparkten grauen Opel Cora an der vorderen Stoßstange beschädigt. „Aufgrund des Schadensbildes, ist davon auszugehen, dass der Verursacher zurückgesetzt hat und dabei den Verkehrsunfall verursachte“, heißt es seitens der Polizei. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 0 42 21 / 1 55 91 15 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.