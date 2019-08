Die Organisatoren des Bauernmarktes (von links): Maik Seeger (Marktleiter), Axel Iben (Landvolk), Cord Schütte (Landvolk, sitzend), Uta Brahms (Pastorin), Elisabeth Westphal und Sonja Schlesier (beide Landfrauen). (Jacqueline Schultz)

Ganderkesee. Wenn das Landvolk zusammen mit den Landfrauen am Sonntag, 8. September, die 23. Auflage des Ganderkeseer Bauernmarktes bei der Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) an der Westtangente 10 veranstaltet, können Besucher auf dem etwa 5000 Quadratmeter großen Ausstellungsgelände auch die eine oder andere Neuheit entdecken. „Bullriding etwa“, kündigt Raiffeisen-Marktleiter Maik Seeger an. Der elektrische Bulle für Kinder und Erwachsene bis 120 Kilo biete 60 realistische Bewegungen und sei „mit Nebelschwaden aus der Nase“ sogar animiert. Rodeoreiter mit Bestzeiten können Sachpreise gewinnen. „Moderiert wird das Spektakel, das im Übrigen kostenlos angeboten wird, vom Betreiber“, informiert Seeger. Dieser sorge auch für die Sicherheitsstandards.

Den Auftakt des Bauernmarktes macht wie in den Vorjahren ein Gottesdienst um 10 Uhr unter Leitung von Pastorin Uta Brahms. Musikalisch begleitet wird sie vom Bläserkreis der Kirchengemeinde und dem Landfrauen-Chor. Im Anschluss eröffnet Axel Iben vom Landvolk das Markttreiben. Etwa 35 Aussteller informieren bis 17 Uhr über Landwirtschaft und präsentieren Produkte aus der Region.

Erstmals auf dem Bauernmarkt vertreten ist Gerold Lintelmann aus Adelheide. Der Züchter von schottischen Highland-Rindern reist mit zwei Tieren an und informiert über seine Fleischprodukte. Nach zweijähriger Pause gibt es laut Seeger auch wieder einen Kürbisstand, „erstmals mit Kürbiskönig Manfred Brumund“. Der ehemalige Landwirt betreibt in Tungeln ein riesiges Kürbisfeld mit Selbstverkauf. Rund 40 Kartoffelsorten zeigt indes wieder Bauer Moorschlatt aus Hengsterholz. Aus dem Alten Land werden Äpfel und Pflaumen angeboten, Käseprodukte offeriert die Hofkäserei Haferkamp aus Hurrel. Regionales zum Verzehr bieten zudem das Melkhus Bergedorf, der Hof Schwarting mit Strammem Max sowie Jäger und Hufschmied Dirk Fischer mit Wildbratwurst und Wildknipp.

Die Landfrauen beteiligen sich traditionell mit einem Kuchenbüfett und dem Verkauf von Stuten „nach einheitlichem Rezept“. Darüber hinaus kündigt Landfrau Sonja Schlesier eine Reihe von „Kreativständen“ an, deren Angebot von Patchwork-Arbeiten wie Handytaschen und Türstoppern über Schmuck und Outdoorkissen aus Wachstuch bis hin zu Naturgestecken und Türkränzen reicht. „Außerdem organisieren wir wieder eine Kinderecke mit Schminken, Haarschmuck und Freundschaftsbänder-Knüpfen“, ergänzt Landfrau Elisabeth Westphal. Sämtliche Erlöse fließen erneut in soziale Einrichtungen der Gemeinde.

Die „Frünn van de ole Landmaschin“ aus Vielstedt zeigen historische Traktoren. „Kinder können mitfahren oder auch selbst eine Runde drehen“, verspricht Seeger. Über Fauna und Flora informiert dagegen wieder der Hegering mit seinem Waldmobil.

Dafür, dass es ein „sportlicher Bauernmarkt“ wird, wie Seeger verspricht, sorgt neben dem Bullriding auch der „Human Kicker“. Mannschaften mit jeweils neun Personen treten im Turniermodus gegeneinander an. Gemeldet sind derzeit vier Teams, weitere Anmeldungen nimmt Maik Seeger noch unter Telefon 0 42 22 / 94 77 10 entgegen.

Der Raiffeisenmarkt selbst beteiligt sich nach der guten Resonanz im Vorjahr wieder mit einem Schnäppchenmarkt. Geboten werden Restposten aus den Genossenschaftsfilialen Hunte-Weser.

Landwirte leiden unter Image

Mit dem Bauernmarkt will das Landvolk nicht nur eine Plattform für Selbstvermarkter aus der Region bieten, sondern auch positive Öffentlichkeitsarbeit betreiben. „Denn neben wirtschaftlichen Existenznöten leidet der Berufsstand zunehmend unter einem negativen Image“, stellt Cord Schütte vom Vorstand des Landvolks fest.

Das sei auch ein Grund, warum „viele junge Bauern den elterlichen Betrieb nicht weiterführen wollen“. Erkennbar sei das Problem etwa auch an den gestiegenen Anrufen beim landwirtschaftlichen Sorgentelefon. Dabei handelt es sich um ein kirchliches Angebot, in das in diesem Jahr auch die Einnahmen der Kollekte aus dem Gottesdienst fließen werden.

Der Ganderkeseer Bauernmarkt fand auf Anregung des früheren Bürgermeisters Gerold Sprung erstmals 1997 statt, damals noch auf dem Gelände an der Raiffeisenstraße im Ortskern. Vor fünf Jahren wurde der Veranstaltungsort an die Westtangente verlegt. Zunehmend gewachsen verzeichnet der Bauernmarkt mittlerweile etwa 5000 bis 7000 Besucher.