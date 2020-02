Vor dem Landgericht Oldenburg muss sich ein junger Delmenhorster verantworten, der einen Freund aus acht Metern Höhe vom Balkon seiner Wohnung gestoßen haben soll. (Symbolbild) (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Delmenhorst/Oldenburg. Gut acht Meter tief ist er gefallen, aus dem Fenster eines Wohnblocks in Düsternort, dritter Stock, Düsternortstraße. Der Jugendliche verletzte sich bei dem Sturz schwer, hatte mehrere Hämatome im Gesicht, eine Gehirnerschütterung und eine so massive Verletzung der Niere, dass sie in einer Not-Operation entfernt werden musste. Der Vorfall ereignete sich vor gut sieben Monaten, nun wird er vor dem Landgericht Oldenburg verhandelt. Denn noch ist unklar, wie der junge Erwachsene stürzte: Er selbst sagte aus, dass sein Freund, der in der besagten Wohnung lebte, ihn gestoßen hat. Das ist auch der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, weswegen sich der 20-jährige Angeklagte nun wegen versuchten Totschlags verantworten muss. Denn ohne die Not-Operation an der Niere wäre der Gestürzte vermutlich gestorben. „Er nahm den Tod zumindest billigend in Kauf“, heißt es in der Anklageschrift. Der Angeklagte selbst schilderte die Situation anders: Laut ihm ist sein Freund gesprungen.

Sicher ist, dass es im Vorfeld an dem Vormittag im Juli Streit zwischen den beiden jungen Männern gab. Dabei ist es laut dem Angeklagten um eine Sim-Karte gegangen, die ihm sein Freund gestohlen hätte. Bei Vertragsabschluss habe er zwei Nummern erhalten und die zweite Sim-Karte bei sich zu Hause aufgehoben, ehe sie vor gut sechs Monaten verschwand. Und von eben dieser Nummer aus habe ihm der Nebenkläger an dem Vormittag geschrieben, als er noch geschlafen habe. Als er dann aufgewacht sei, habe er sich über die Nummer gewundert, die ihm bekannt vorkam. Sein Freund, den er in der Moschee sowie beim Fußball etwa ein Jahr vorher kennengelernt hatte, kündigte seinen Besuch per Whats-App an und war dann kurz darauf auch schon bei ihm.

Er habe überlegt, ob er ihn auf die Sim-Karte anspreche und ihm dann Unterlagen zu lesen gegeben, in denen es um den Handyvertrag ging, ehe er sich selbst Frühstück gemacht habe. Als sein Bekannter schließlich gehen wollte, weil er noch einen Arzttermin hatte, habe er ihn aufgefordert, noch zu bleiben und gefragt, woher er die Sim-Karte habe. Aber sein Freund wollte unbedingt los, sodass er ihn schließlich festgehalten und in den Schwitzkasten genommen habe. Danach sei er zur Wohnungstür gegangen und habe diese abgeschlossen und den Schlüssel abgezogen. „Ich habe ihm gesagt, ich gebe dir zehn Minuten Zeit, um zu überlegen, wie es jetzt weiter geht“, erklärte der Angeklagte, der selbst nur sehr wenig Deutsch spricht, mit Hilfe eines Dolmetschers.

Den Schlüssel habe er mit ins Badezimmer genommen. Als er fertig mit duschen war, habe er nur ein dumpfes Geräusch gehört und sein Bekannter sei verschwunden gewesen, allerdings war ein Fenster geöffnet. Als er hinausgeblickt habe, habe er seinen Freund am Boden gesehen, woraufhin er nach unten gelaufen sei. Er habe nach ihm gerufen, der sei allerdings aufgestanden und weggegangen. Die Unterlagen, die verteilt auf dem Rasen lagen, habe er daraufhin eingesammelt und wieder nach oben gebracht. Später sei er dann zu einem anderen Freund gefahren, bei dem er auch übernachtet habe, weil er Angst gehabt habe.

Wieso genau er Angst gehabt habe, konnte der Angeklagte auf wiederholtes Nachfragen seitens des Gerichts nicht so recht erklären. Der 20-Jährige betonte immer wieder, dass er keine Angst davor gehabt habe, jemand könne ihn verdächtigen, seinen Freund geschubst zu haben. Er habe lediglich Angst gehabt, dass seinem Freund etwas passiert sein könnte. Wieso er deswegen bei einem anderen Kumpel übernachtet hat, anstatt sich nach dem Wohlergehen seines Freundes zu erkunden, konnte er jedoch nicht plausibel erklären.

Auf die Frage durch den Vorsitzenden Richter Dirk Reuter, warum er bei seiner Aussage bei der Polizei damals nichts von der Sim-Karten-Geschichte erzählt habe, sagte der 20-Jährige nur, dass er kein guter Redner sei und sich einen Anwalt nehmen wollte. Dem psychologischen Gutachter, der ihn in der Justizvollzugsanstalt besuchte, habe er dann aber die ganze Geschichte erzählt. Das deckte sich auch soweit mit den Aufzeichnungen des Gerichts.

Auf die direkte Frage des Oberstaatsanwalts, ob er seinen Freund aus dem Fenster geworfen habe, sagte der Angeklagte: „Nein. So etwas mache ich nicht. Das ist nicht meine Art, so etwas zu tun.“ Er habe auch keine Angst gehabt, dass jemand denken könnte, er habe seinen Freund gestoßen. Allerdings berichtete der 20-Jährige auch von einem Gespräch mit dem Kumpel, bei dem er übernachtet hatte, das etwas anderes vermuten lässt: Dieser habe versucht, ihn an dem Abend zu beruhigen und zu ihm gesagt, er bräuchte keine Angst vor der Polizei haben, weil er ja nichts getan habe.

Die Handynummern seiner beiden Sim-Karten aus dem Kopf aufsagen konnte der Angeklagte auf Nachfragen des Oberstaatsanwalts nicht – obwohl sich der 20-Jährige sicher war, seine Nummer bei der Nachricht an dem Morgen erkannt zu haben.

Für Irritation sorgte auch die Aussage des Angeklagten, dass er weder Lesen noch Schreiben könne, auch nicht in seiner Muttersprache Persisch. Zumindest aber die Whats-App-Nachrichten seines Freundes hat er aber gelesen und auch beantwortet. Er habe nur „sehr wenig“ bei Whats-App geschrieben, hatte der 20-Jährige daraufhin erklärt.

Da sich neben dem Gestürzten selbst auch noch eine ganze Reihe anderer Zeugen zu dem Vorfall äußern sollen, sind insgesamt fünf Verhandlungstermine für den Prozess angesetzt worden. Unter anderem sollen der besagte Freund, bei dem der Angeklagte übernachtete, sowie einige Nachbarn, die den Sturz möglicherweise mitbekommen haben, im Laufe der Verhandlung aussagen.



Der Prozess wird am Montag, 24. Februar, um 9 Uhr am Landgericht Oldenburg fortgeführt.