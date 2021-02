Seit Anfang des zweiten Halbjahres leiten die Schulleiterin Katrin Wutschke (links) und die neue stellvertretende Schulleiterin Erika Labinsky gemeinsam das Delmenhorster Max-Planck-Gymnasium. (INGO MÖLLERS)

„Das Gefühl war wie heimzukommen“, sagt Erika Labinsky mit einem Lächeln. Sie ist die neue stellvertretende Schulleiterin am Max-Planck-Gymnasium und somit die Nachfolgerin von Andreas Langen, der nun als Schulleiter am Gymnasium in Wildeshausen arbeitet. Labinsky hat laut Schulleiterin Katrin Wutschke mit ihren fachlichen und pädagogischen Kenntnissen überzeugt. Seit Beginn der zweiten Hälfte des laufenden Schuljahres wird das „Maxe“ also von zwei Frauen geleitet.

Mit Labinsky kehrt ein bekanntes Gesicht zurück ans Maxe – wenn auch in einer neuen Position. Denn die Oldenburgerin war bereits zwölf Jahre lang, von 2006 bis 2018, als Lehrerin an dieser Schule tätig. Sie unterrichtete die Fächer Deutsch, Französisch und Darstellendes Spiel. Vor ein paar Jahren hatte sich die Pädagogin dazu entschieden, sich beruflich weiterzuentwickeln. Dafür wechselte sie in die erweiterte Schulleitung des Neuen Gymnasiums Oldenburg. Als dann die Stelle der Stellvertreterin am Maxe vakant wurde, habe sie kurz überlegt und sich dann entschieden: „Das Gesamtpaket hat mich überzeugt.“ Mit geringerer Stundenanzahl werde sie auch weiterhin, neben ihren Pflichten im engen Schulleitungsteam, unterrichten.

„Ich hatte eine große Vorfreude und gleichzeitig auch eine gewisse Aufregung“, erzählt sie rückblickend. Die Schule an sich kenne sie zwar, aber ihre Funktion sei neu: „Mir ist die Verantwortung bewusst.“ Die Arbeit als stellvertretende Schulleiterin bringe zudem eine neue Perspektive mit sich. „Man hat eine Gesamtverantwortung und nicht nur eine Klasse im Blick – sondern alle Schüler, Eltern, Kollegen und Mitarbeiter der ganzen Schule“, sagt Labinsky. Zudem bringt sie die Perspektive einer zweifachen Mutter junger Kinder mit. So könne sie aus der Sicht eines Elternteils Verständnis für die Situation der Eltern aufbringen: „Vor allem jetzt, während Corona, wenn sie alles unter einen Hut bekommen müssen.“

Am Mittwoch erlebte sie den ersten Tag in ihrer neuen Position. Diesen empfand sie spannend und von Freude geprägt: „Das war ein schönes Ankommen.“ Neben vielen schon bekannten Mitarbeitern seien einige auch neu dazugekommen. „Man merkt, dass viele ans Maxe zurückkehren“, erzählt sie über ihre Kollegen. Einige heutige Lehrer seien beispielsweise früher selbst Schüler an dem Gymnasium gewesen.

Besonders gut gefalle ihr das moderne Verständnis der Schule und auch die Herausforderung der vielfältigen Arbeit in den verschiedenen Bereichen. Beispielsweise möchte die neue Stellvertreterin bei der Schulentwicklung mitwirken: „Mich interessieren außerschulische Projekte“, betont Labinsky. Sie wurde 2016 mit dem Deutschen Lehrerpreis in der Kategorie „Unterricht innovativ“ für die am Maxe gegründete Schülerfirma „Living Library“ ausgezeichnet.

Nun kommt sie an die Schule zurück und sieht, wie solche von ihr entwickelten Projekte weiter fortgeführt werden. Da sie auch viel mit Oberstufenschülern zusammenarbeitet, könne sie sich vorstellen, künftig übergreifende Projekte mit Universitäten zu planen. So sollen die Heranwachsenden auf die Zeit nach der Schule vorbereitet werden.

Diesen Nachhaltigkeitsgedanken verfolgt auch Schulleiterin Katrin Wutschke. Für sie sei es entscheidend, ihren Schützlingen nicht nur im schulischen Bereich „das notwendige Know-how“ mitzugeben, sondern auch in der Geistes- sowie Persönlichkeitsbildung. Gerade deshalb sieht Wutschke in Erika Labinsky auch die „ideale Besetzung“ als ihre Stellvertreterin: „Da hat man eine enge Verbindung.“ Die Kinder sollen im Mittelpunkt stehen und auch in ihren Talenten gefördert werden. „Sie weiß, wie gute Schule funktioniert“, sagt Wutschke über ihre Kollegin.

Labinsky habe aber längst nicht nur mit ihren fachlichen und pädagogischen Kenntnissen überzeugt. „Sie hat auch einen Blick von außen auf die Geschehnisse und einen Blick als Mutter von zwei Kindern“, sagt Wutschke. Auch darüber, was eine moderne Schulleitung ausmache, seien sie sich einig. Das Max-Planck-Gymnasium legt beispielsweise Wert auf eine flache Hierarchie und Harmonie untereinander, erklärt die Schulleiterin: „Wir achten hier auf ein gutes Miteinander zwischen allen.“

So ist es auch der neuen Stellvertreterin ein wichtiges Anliegen, die Schulgemeinschaft weiter zu stärken und eine gemeinsame Identität zu entwickeln. Labinsky freut es, wenn die Schüler sagen: „Ich habe hier meinen Weg gemacht.“ Zudem entsteht gerade ein neues Schulgebäude, das bald mit Leben gefüllt werden soll.

Für die Zukunft wünscht sich Erika Labinsky insbesondere, dass in der Schule irgendwann wieder der Regelbetrieb stattfinden kann: „Dass Schüler durch die Gänge laufen und wieder Kontakt untereinander haben können.“