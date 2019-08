Da schwebt Bello dahin: Die 21 Tonnen schwere Lok wurde am Vormittag per Schwertransport zur Werkstatt nach Bremen gebracht. (Janina Rahn)

„Unsere Lokomotive ‚Bello‘ ist über 100 Jahre alt und müde“, steht auf dem Schild an der alten schwarzen Lokomotive, die ein bisschen wie „Emma“ aus den Jim-Knopf-und-Lukas-der-Lokomotivführer-Geschichten von Michael Ende aussieht. So müde ist „Bello“, dass er nun auf Frischenzellenkur gehen muss. Zwei Monate wird sie dauern, dann sollen die Experten von Ober-Bloibaum in Bremen die Lok wieder fit gemacht haben. Die vom Rost zerfressenen Teile sollen ausgetauscht sein, frisch lackiert wird der 21 Tonnen schwere Körper auch, damit „Bello“ quasi wie neu aussieht, wenn er nach Delmenhorst zurückrollt, natürlich auf einem Auflieger, nicht auf den Gleisen. 34 000 Euro soll die Sanierung kosten.

Gebaut wurde „Bello“ 1913 von Henschel & Sohn in Kassel. In Delmenhorst ersetzte die Lok auf dem Gelände der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei (NW&K) schließlich die Pferde, die die Karren mit der Rohwolle von einem der beiden Lager in die Verarbeitung transportiert hatten. Und obwohl „Bello“ mit seinem kleinen Schornstein so aussieht, ist er keine Dampflokomotive. „Das war wahrscheinlich so gebaut worden, weil es den Erwartungen entsprach“, sagt Carsten Jöhnk, Leiter des Nordwestdeutschen Museums für Industriekultur auf der Nordwolle, zu dessen bekanntesten Ausstellungsstücken die Lok gehört. Sie steht auf den letzten verbliebenen Gleismetern des Areals, direkt neben der Turbinenhalle, vor dem Eingang zum Fabrikmuseum.

„Bello“ kam also ohne Heizer aus, sondern fuhr mit einer ganz modernen Technologie: Er ist eine Dampfspeicher-Lokomotive. Über Nacht wurde die Lokomotive ans Kesselhaus angedockt, der Speicher wurde mit Dampf gefüllt, anschließend juckelte er wieder über das Gelände und zog die Wolle hinter sich her. Seinen Namen verdankt „Bello“ seinem Klang bei der Arbeit. Der Spitzname zeigt, dass er irgendwie ein Mitglied der Wolle-Familie war, ein echter Wolleaner. Bis 1971, dann brach eine neue Ära an. Die Nordwolle wechselte ihren Energieträger, weg von der Kohle, hin zum Erdgas. „Bello“ rollte aufs Abstellgleis. Das dürfte wahrscheinlich auch die Zeit gewesen sein, als die meisten Delmenhorster die Lok, sonst versteckt hinter den Mauern des Werkes, wahrgenommen haben. Viele Jahre bis Ende der 1990er-Jahre rostete „Bello“ in Düsternort vor sich hin, direkt am Bahnübergang des Hasporter Dammes, vor der Kneipe „Jan Harpstedt“. Unvergesslich durch den Grünton des Aufbaus, das Fahrgestell war rot.

Was vielleicht sogar der Originalfarbton der Lokomotive war – das Schwarz, das „Bello“ nun als Museumsstück trägt, kam wahrscheinlich erst deutlich später, nachdem die Lok Ende der 1990er-Jahre das erste Mal für das frisch renovierte Wolle-Areal in Schuss gebracht wurde. Davor war es eher ein Trauerspiel, „Bello“ sah recht schäbig aus, Kinder nutzten ihn als Klettergerüst, Grafitti-Sprayer kritzelten ihre Tags drauf. Aber das Grün, das viele noch aus den alten Hasporter-Damm-Tagen im Gedächtnis haben könnten, soll so oder so ähnlich wiederkommen. Jöhnk erklärte einmal in einem Zeitungsbericht, dass so eine Farbe für Industriefahrzeuge früher Standard war. Obwohl die Lok auf ganz alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Museums doch tiefschwarz wirkte. Aber vielleicht lässt sich das bei der Frischzellenkur, die von der auf Industrieschätze spezialisierten Oldenburger Restauratorin Martina Glossat begleitet wird, genau rekonstruieren.

Nachdem „Bello“ nach 58 Dienstjahren in Rente geschickt wurde, verlief sein Leben übrigens ziemlich turbulent, wie Carsten Jöhnk in alten Dokumenten nachvollziehen konnte. 1976 erwarben die Bahn-Experten der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde „Bello“, eben um diesen alten Zeugen der Delmenhorster Industriegeschichte nicht komplett verrotten zu lassen. Sie restaurierten die Lok mit viel Fachwissen und viel Energie. Immer im Auge, dass „Bello“ einmal ein Ausstellungsstück, ein Teil der Erinnerungskultur Delmenhorsts werden könnte. Doch dann sah es so aus, als wenn „Bello“ auf seine alten Tage noch einmal nach Berlin zieht. Das Museum für Verkehr und Technik kaufte die Lok für 5000 Mark – holte „Bello“ jedoch nie ab. 1997 kaufte Delmenhorst ihn dann zurück, für das Doppelte. Und er kam dorthin, wo seine Delmenhorst-Geschichte vor 106 Jahren begann.