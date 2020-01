Ganderkesee. So schnell kann es gehen: 2018 war Ben noch der beliebteste Jungenname für Neugeborene in der Gemeinde Ganderkesee – und nun taucht er in der Liste der Vornamen gar nicht mehr auf. Am häufigsten, nämlich viermal, erhielten Ganderkeseer Jungen im vergangenen Jahr von ihren Eltern den Namen Leon. Bei den Mädchen gab es zwar eine große Vielfalt und entsprechend keine klare Siegerin. Das geht aus den Statistiken des Standesamtes für das abgelaufene Jahr hervor. Erfreulich: Die Zahl der Geburtenzahl stieg 2019 leicht an und es gab weniger Sterbefälle – sowie einen neuen Einwohnerrekord.

Geburtenzahlen

Von den Geburtenzahlen der 1960er-Jahre ist die Gemeinde Ganderkesee zwar noch ein großes Stück entfernt, dennoch hält der positive Trend grundsätzlich an. 251 Geburten wurden dem Standesamt bislang für das Jahr 2019 gemeldet – etwas mehr als 2018 (242), etwas weniger als 2017 (278), aber deutlich mehr als etwa 2011 (195) und 2012 (215). „In den Jahren 2014 bis 2016 gab es auch jeweils rund 250 Geburten“, berichtet Gruhn. „Das pendelt sich anscheinend in diesem Bereich ein.“ Bis etwa zum Jahr 2000 seien allerdings oft noch mehr als 300 Geburten verzeichnet worden. 230 der 251 neuen Ganderkeseer haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Vornamen

Dreimal vergeben wurden die Namen Elias und Liam. „Einige nicht alltägliche Jungennamen könnten von Schauspielern (Bjarne, Wotan, Marlon), Musikern (Béla), sagenhaften Wikingerkönigen (Ragnar) und Gottheiten (Thor) inspiriert sein“, mutmaßt Gemeindesprecher Hauke Gruhn. Bei den Mädchen lag zwischen Neuenlande und Hengsterholz – wie auch bundesweit – der Name Emma vorne. Mit drei Nennungen musste sich die klare Vorjahressiegerin diesmal Platz eins jedoch mit Ella teilen. „Während der zweimal vergebene Name Greta inzwischen an die bekannte Klimaschutzaktivistin erinnert, kommt einem bei Ida schnell die Schwester von Astrid Lindgrens ‚Michel aus Lönneberga‘ in den Sinn“, analysiert Gruhn die weiteren Platzierungen. Gar nicht mehr vergeben worden sei der Name Lina, der 2017 noch der zweitbeliebteste Mädchenname war.

Sterbefälle

Die Gemeinde ermittelte für 2019 insgesamt 408 Sterbefälle. Dies ist ein niedrigerer Wert als 2018 (431), aber ein höherer als in den übrigen Vorjahren. „Diese Zahlen lassen sich zum Teil durch die demografische Entwicklung erklären. Eine Rolle spielt aber auch die Tatsache, dass Todesfälle im Hospiz in Falkenburg in der Gemeinde Ganderkesee beurkundet werden, auch wenn einige Verstorbene von auswärts stammen“, erläutert Gruhn. Die Einwohnerzahl ist trotz des nach wie vor negativen Geburtensaldos leicht gestiegen auf nunmehr 31 872 Bürger – was einem Plus von 245 und einem neuen Rekord entspricht. Ende 2018 seien noch 31 627 Einwohner in der Gemeinde gemeldet gewesen. Nach wie vor gebe es deutlich mehr Zuzüge als Wegzüge: So standen 1365 Wegzügen 2019 insgesamt 1801 Zuzüge gegenüber – was wohl auch eine Folge der zahlreichen Neubaugebiete ist.

Hochzeiten

Im vergangenen Jahr ist in der Gemeinde Ganderkesee etwas seltener geheiratet worden als im Vorjahr. „165 Eheschließungen stellen aber immer noch den zweithöchsten Wert der vergangenen zehn Jahre dar“, erklärt Gruhn. 2018 war mit 174 ein Spitzenwert erreicht worden, die wenigsten Trauungen gab es 2015 (122). „Vor allem einheimische Paare haben sich 2019 in Ganderkesee das Ja-Wort gegeben“, berichtet Gruhn. „Bei 116 Ehepaaren hatten beide Partner ihren Wohnsitz in Ganderkesee.“ Die Einheimischen-Quote lag damit im Vorjahresvergleich fast unverändert bei gut 70 Prozent. Bei 148 von 165 Hochzeiten hatten beide Partner die deutsche Staatsangehörigkeit.

Bei zwei Drittel der Eheschließungen war es für beide Partner die erste Hochzeit. Eine einzige gleichgeschlechtliche Ehe wurde 2019 in Ganderkesee geschlossen. Hierbei gaben sich zwei Frauen das Ja-Wort. In puncto Namenswahl entschieden sich die Brautpaare mehrheitlich für die traditionelle Variante: 131 der 165 Paare (rund 79 Prozent) wählten den Familiennamen des Mannes. 2018 war diese Variante noch in 82 Prozent der Fälle gewählt worden. In 20 Fällen (12,1 Prozent) entschieden sich beide Partner für den Familiennamen der Frau. „Das ist ein neuer Rekordwert“, betont Gruhn. 2016 etwa habe diese Quote nur bei 3,8 Prozent gelegen.

Scheidungen

Bei den Scheidungen gab es 2019 einen Rückgang: 44 Paare wurden geschieden, nach 53 im Vorjahr (2017: 49). In der jüngeren Vergangenheit gab es durchaus schon deutlich mehr beurkundete Trennungen: 2013 wurden 77 Scheidungen verzeichnet, 2003 sogar einmal 87. Der Mittelwert der vergangenen zehn Jahre liegt bei 50,5 Scheidungen pro Jahr.

Kirchenaustritte

Mit 223 Kirchenaustritten ist deren Zahl 2019 ebenfalls leicht zurückgegangen. Im Vorjahr waren es noch 245 Die höchsten Werte waren in dieser Kategorie in den Jahren 1994 (274 Austritte) sowie 1995 und 1999 (jeweils 266) festzustellen. Den niedrigsten Wert der vergangenen 20 Jahre gab es 2005 mit 112.