Delmenhorst. Wegen Alkohol- und Drogenkonsums hat die Polizei in der Nacht zu Sonnabend einen 28-jährigen Autofahrer aus Ottersberg aus dem Verkehr gezogen. Laut Einsatzbericht kontrollierten die Beamten den Mann gegen 3 Uhr auf der Nutzhorner Straße. Wegen Verdachts auf Rauschmittel ordneten sie eine Blutprobe an, außerdem fanden sie im mit drei Personen besetzten Wagen noch kleine Mengen an Betäubungsmitteln. Den 28-Jährigen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.