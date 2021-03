Gleich zwei berauschte Autofahrer hat die Autobahnpolizei am Dienstag bei einer Kontrolle auf der Autobahn 1 an der Anschlussstelle Groß Ippener erwischt. Wie die Beamten mitteilen, stoppten sie gegen 14.30 Uhr zwei Autos mit britischer Zulassung, die zuvor hintereinander fahrend auf der Autobahn in Richtung Münster unterwegs waren. Bei der Überprüfung der jeweiligen Fahrer zeigten diese körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen.

Die 26-jährige Fahrerin in einem der Wagen zeigte bei einem vor Ort durchgeführten Drogenvortest eine mögliche Beeinflussung durch THC und Kokain an. Bei dem 34-jährigen Mann des anderen Autos reagierte der Test positiv auf Kokain. Beide mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten, weil ihnen eine Blutprobe entnommen werden musste.

Sowohl den 34-Jährigen als auch die 26-Jährige erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen die Frau wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet, weil die Beamten bei ihr einen gebrauchsfertigen Joint fanden. Für die Weiterfahrt mussten sich beide neue Fahrer organisieren.