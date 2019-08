Kokain. Und Tetrahydrocannabinol (THC). Das zeigte ein Drogenvortest an, den Beamte der Autobahnpolizei am Donnerstagmittag einsetzten, als sie einen Autofahrer kontrollierten. Ein 29-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden war laut Polizeibericht gegen 13.55 Uhr auf der A 28 in Richtung Oldenburg unterwegs, als die Beamten ihn auf Delmenhorster Gebiet auf einen Parkplatz lotsten. Bei der Kontrolle fiel schnell auf, dass der Fahrer etwas genommen haben musste. Deswegen der Test. Nachdem dieser angeschlagen hatte, wurde dem Niederländer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sowohl bei dem 29-Jährigen als auch bei dessen 35-jährigen Mitfahrer, ebenfalls aus den Niederlanden, wurden zudem kleine Mengen an Betäubungsmitteln gefunden und beschlagnahmt. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.