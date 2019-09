Anika Schmidt, Leiterin der Stadtbücherei Delmenhorst, präsentiert die neuen Arbeitsplätze im Haus mit integrierten Steckdosen und USB-Anschlüssen. (Martina I. Meyer)

Delmenhorst. Seit Anfang September ist die Stadtbücherei Delmenhorst inzwischen geschlossen, nun ist die Umgestaltung und Neustrukturierung fast beendet. Anfang kommender Woche, genauer gesagt ab Montag, 30. September, wird die Bücherei wieder öffnen und sich dabei vor allem kundenfreundlicher präsentieren. Die Mitarbeiter der Bücherei haben die vergangenen Wochen alle tatkräftig mit angepackt, um das ganze Vorhaben rechtzeitig realisieren zu können. „Wir waren rund um die Uhr im Einsatz“, erzählt Stadtbücherei-Leiterin Anika Schmidt. Dabei lag der Schwerpunkt vor allem auf drei großen Veränderungen.

Zum einen gibt es ab sofort ein neues System, nach denen die Medien nun strukturiert sind. Suchte man früher etwa nach einem bestimmten Buch, wurde man anhand von Nummern zu seinem Standort geleitet. Was oftmals nicht gerade einfach war. „Jetzt reden wir Klartext mit unseren Kunden“, schmunzelt Schmidt. Denn die Bücher sind nun beschriftet nach Bereichen und den jeweiligen Unterkategorien. Ein italienisches Kochbuch etwa findet man nun unter „Essen und Trinken“, „Kochen“, „International“. 33 Themengebiete gibt es dafür in der Bücherei, die dann jeweils noch weiter unterteilt sind und die sich räumlich in drei Hauptbereiche gliedern. So stehen dann auch verwandte Themen, die dieselbe Zielgruppe ansprechen, nah beieinander, zum Beispiel alles zu Ausbildung und Beruf in der Nähe von Schülerhilfen oder anderen Lern-Inhalten.

Für die neue Kategorisierung mussten alle Medien mit neuen Aufklebern versehen und entsprechend in der Datenbank umgetragen werden. „Wir haben in den letzten Wochen jedes Buch bestimmt drei oder viermal in die Hand genommen“, erzählt Mitarbeiterin Bärbel von Minden, die an der Umstrukturierung der Bücherei maßgeblich mit beteiligt war. Und auch in den kommenden Wochen wird noch einiges an Arbeit auf die Mitarbeiter zukommen, denn ein nicht unerheblicher Anteil des Büchereibestandes ist noch in der Ausleihe und wird erst nach und nach wieder dort eintrudeln.

Neben der Neustrukturierung ist auch der Bereich der Sachliteratur deutlich abgespeckt worden. „Einige Sachen dort laufen sehr gut, aber wir brauchen in einer Stadt wie Delmenhorst keine tiefgehende wissenschaftliche Fachliteratur“, erklärt Schmidt. Stattdessen ist die Kinder- und Jugendbücherei vergrößert worden, denn aus dem Bereich werden am meisten Bücher überhaupt ausgeliehen.

Der zweite große Faktor bei der Neugestaltung ist die Aufenthaltsqualität. So gibt es jetzt überall in der Bücherei zwischen Regalen kleinere Sitzgruppen, in denen die Besucher verweilen können. „Die Bücherei ist eine der wenigen nicht kommerziellen Aufenthaltsorte in der Stadt“, sagt Schmidt. Viele der Besucher würden heutzutage deutlich mehr Zeit dort verbringen, sich zum Kaffeetrinken und Quatschen treffen, zum Lernen herkommen oder einfach spielen und verweilen. Neben zusätzlichen Sitzplätzen gibt es auch einen neuen Kaffeeautomaten. Und für die Fleißigen ist ein eigener Lernbereich mit großer Sitzecke eingerichtet worden, in der Steckdosen und USB-Anschlüsse für Laptops und Smartphones gleich in der Tischplatte eingelassen sind. Alles, um den Kunden mehr Service anbieten zu können. Dafür gibt es übrigens auch seit einigen Wochen nun schon die neue Außenrückgabe, die es ermöglicht, zu jeder Zeit seine Bücher zurückzugeben. Die ist auch bereits während der Schließung rege genutzt worden.

Als dritte Neuerung gibt es nun zusätzlich die „Bibliothek der Dinge“, bei der Kunden der Bücherei Geräte ausleihen können, die vorher nur den Nutzern des Medienpädagogischen Zentrums zur Verfügung standen. 15 verschiedene Geräte, wie etwa eine Lernschildkröte, ein tragbarer DVD-Player oder kleinere Roboter für Kinder und Erwachsene können künftig für eine Woche ausgeliehen werden. Und auch eine Reihe von neuen E-Book-Readern ist für den Verleih angeschafft worden. „Wir sind gespannt, wie das Angebot angenommen wird“, sagt Schmidt. Andere Büchereien hätten bereits gute Erfahrungen mit solchen „Bibliotheken der Dinge“ gemacht.

Kleinere Renovierungsarbeiten

Und natürlich haben die Verantwortlichen die Schließungszeit im September auch dafür genutzt, um gleich auch ein paar kleinere Renovierungsarbeiten durchzuführen. „Die Bücherei ist jetzt seit zehn Jahren in diesen Räumen“, erzählt Schmidt. In all der Zeit sei noch nie gestrichen worden, was jetzt nachgeholt worden ist. Auch der Teppich ist an der ein oder anderen Stelle gereinigt worden. „Das wäre ohne die Schließzeit nicht möglich gewesen“, erklärt die Bücherei-Leiterin.