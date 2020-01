Der Rat ist nicht nur höchstes politisches Gremium, sondern auch dem Oberbürgermeister vorgesetzt. Diese Rolle muss die Politik in Zukunft stärker annehmen. (TAMMO ERNST)

So turbulent wie 2020 ist selten ein neues Jahr in Delmenhorst gestartet: Die Abwahl der Stadtbaurätin scheiterte nach der Kritik des Bundes der Steuerzahler spektakulär, fast alle Ratsbeschlüsse seit Beginn dieser Legislatur im November 2016 sind wegen eines falsch besetzten Verwaltungsausschusses (VA) hinfällig, Oberbürgermeister Axel Jahnz kündigte seinen Rückzug nach Ende dieser Amtszeit an.

So weit, so amüsant. Zumindest für den interessierten Beobachter. Allerdings taugen nicht alle dieser Themen, um sich, genüsslich Popcorn kauend, zurückzulehnen und berieseln zu lassen. Am ehesten geht das noch beim Rückzug des Verwaltungschefs. Ein Abgang, der trotz ausführlicher Begründung viele Fragen offenlässt. Denn wer Jahnz ein bisschen kennt und ihn im zweiten Halbjahr 2019 beobachtet hat, der musste davon ausgehen, dass sich da einer langsam für den nächsten Wahlkampf warmläuft.

Nun, Jahnz tritt nicht wieder an. Für die Stadt bleibt mit Blick auf November 2021 nur zu hoffen, dass er Wort hält, wirklich bis zum letzten Tag durchspurtet und nicht jetzt schon anfängt, langsam auszulaufen. Doch alle anderen Parteien sind nun in der Pflicht. Wäre Jahnz noch einmal angetreten, hätten es sich zumindest die Mitbewerber der SPD leicht machen und einen sogenannten Zählkandidaten ins Rennen schicken können. Den Weg hatte die CDU ja schon 2014 gewählt. Doch nun ist alles offen, denn es darf mit Blick auf die Wahlergebnisse in ganz Deutschland bezweifelt werden, dass die SPD noch Hausmacht genug in Delmenhorst ist, um ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin sicher ins Ziel zu bringen.

Wer aber ernsthafte Chancen haben will, ins Rathaus einzuziehen, der muss sich dem Wähler bald vorstellen. Anderthalb Jahre Vorlauf sind für einen OB-Wahlkampf nicht viel. Vor allem wenn es ein Kandidat sein sollte, der nicht schon seit Längerem politisch etabliert ist und erst noch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichen muss. In der CDU laufen die Vorbereitungen in der Kandidatensuche bereits, ist zu hören, es gebe einen aussichtsreichen Kandidaten. Die SPD dürfte dagegen kalt von Jahnz' Entscheidung erwischt worden sein. Es wird also extrem spannend, wer sich nun bei den Genossen in Position bringt, um sein Erbe anzutreten. Das, dies sei am Rande erwähnt, alles andere als ein Leichtes ist. Denn mit der Entwicklung von Pultern, der Hertie-Ruine, dem ehemaligen St.-Josef-Stift-Areal und dem neuen Krankenhaus betritt jeder Neue im Chefsessel gleich mehrfach vermintes Gelände. Das muss man wollen. Und können.

Nicht so Popcorn-tauglich ist dagegen, was politisch in diesen ersten drei Wochen vergeigt beziehungsweise publik geworden ist. Die gescheiterte Abwahl der Stadtbaurätin und der falsch besetzte Verwaltungsausschuss können bei aller Liebe zum politischen Kabarett (das aus gutem Grund die Entscheider nicht selbst aufführen sollten) nicht als Bagatellschaden bezeichnet werden. Im Gegenteil. Gerade in Zeiten, in denen die Demokratie vor allem aus rechtspopulistischen und -extremen Kreisen in eine ihre Grundfesten erschütternde Krise agitiert wird, ist es nicht gut, wenn das politische System solch ein verheerendes Bild abgibt.

Gerade der Rat ist nun in einer prekären Situation. Er ist ja nicht nur politischer Entscheider, sondern auch in gewisser Weise Aufsichtsrat, also Kontrolleur der Arbeit der Verwaltung und Vorgesetzter des Oberbürgermeisters. Wie nötig so eine Kontrolle ist, zeigt sich am Beispiel der Stadtbaurätin, deren Abwahl auch daran scheiterte, dass sich einige Politiker schlicht zu einseitig informiert fühlten. Was wiederum Kalkül von Oberbürgermeister Axel Jahnz gewesen sein dürfte – allerdings auch Resultat dessen, dass Verwaltungshandeln seitens des Rates öffentlich zu selten kritisch hinterfragt wird. Diese politische Pflichtübung muss dringend wieder stärker exerziert werden. Denn es war dieses indifferente Miteinander zwischen Rat und Verwaltung, das zum Scheitern geführt und dem Ansehen aller Beteiligten geschadet hat.

Noch schlimmer wiegt der VA-Fehler, eine wirkliche Lachnummer. Doch genau dieser Fehler bedeutet auch eine Chance, die Stärken der Demokratie aufzuzeigen. Das gelingt aber nur, wenn jetzt nicht alles im Schnelldurchgang geheilt wird. Es darf auf keinen Fall nur die bequemste, arbeitsparendste Lösung gewählt werden. Die Fehler, die aus mangelnder Sorgfalt entstanden sind, sollten nun auf keinen Fall in einem Wischiwaschi-Verfahren aufgeräumt werden. Einfach alles unters Bett kehren, weil es dann keiner sieht, sollte keine Option sein.

Der nun anstehende Spagat ist extrem schwierig. Der Rat muss einerseits politische Kontinuität wahren und nicht alles, was einst entschieden wurde, verwerfen. Kontinuität und Verlässlichkeit sind große Werte in einer Demokratie – weshalb übrigens die vielen Fraktionswechsel in dieser Ratsperiode an sich schon ein Problem in der Außenwirkung des höchsten politischen Gremiums sind. Aber trotz des Wertes von Verlässlichkeit sollte sich jeder Politiker fragen, ob es nicht Beschlüsse gibt, die eventuell doch noch einmal diskussionswürdig sind, eben weil zuvor nicht die beste Alternative abgesegnet wurde oder in den vergangenen drei Jahren bereits Schwächen identifiziert wurden, die man nun bequem ausschalten kann.

Zudem muss die Politik dem Oberbürgermeister, der die Verantwortung für diesen Fehler übernommen hat, ohne allerdings auch nur irgendeine Konsequenz zu ziehen, immer wieder ins Stammbuch schreiben, dass sich seine Verwaltung ab jetzt keinen solchen Fauxpas mehr wie in der Vorbereitung der Abwahl der Stadtbaurätin oder in der VA-Besetzung erlauben darf. Es geht dabei nicht darum, dass die Stadt in TV-Berichten veralbert wird, weil es an der Delme anscheinend niemanden gibt, der stolperfrei bis elf zählen kann. Es geht schlicht darum, demokratische Verfahren nicht weiter zu beschädigen und größte Sorgfalt nicht nur in der Debatte selbst, sondern bereits in der Debattenvorbereitung walten zu lassen. Nur so ist qualitativ gute Arbeit zu leisten. Und die braucht es jetzt mehr denn je, um die beschädigte Reputation wieder zu reparieren.