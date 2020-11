Lydia Strodthoff mit ihrem Sohn Willem (links) und Svenja Kahle (mitte) vom Verein "Im Hørst daheim" haben vier Geschenke gesponsert, die Ilaria Greco vom Familien- und Kinderservicebüro nun an Kinder weitergeben kann. (TAMMO ERNST)

Weihnachten – das ist insbesondere für Kinder der Tag, an dem die kleinen und großen Wünsche in Erfüllung gehen. Doch in Delmenhorst lebt statistisch jedes dritte Kind in Armut. Und wenn in der Corona-Krise die Eltern durch Kurzarbeit oder den Verlust des Arbeitsplatzes den Gürtel enger schnallen müssen, können sie auch weniger Pakete unter den Tannenbaum legen. In Delmenhorst soll aber kein Kind mit gänzlich leeren Händen dastehen. Deshalb gibt es seit 2010 die Kinderwunschbaum-Aktion. Auch im Pandemie-Jahr 2020 sollen 1300 Geschenke die Augen der Drei- bis Zehnjährigen zum Leuchten bringen. Pandemiebedingt hat das Familien- und Kinderservicebüro der Stadt die Bescherung für manche Kinder aber kurzerhand auf den 9. November vorverlegt.

„Es war sehr früh klar, dass es ein Fest mit Weihnachtsmann und 1300 Kindern geballt an vier Tagen nicht geben kann“, erklärt Ilaria Greco vom Servicebüro. Gemeinsam mit Krisenstabsleiter Rudolf Mattern sei aber die Entscheidung gefallen, dass die Geschenke trotzdem ausgegeben werden. „Wir müssen die Ausgabe extrem entzerren und beginnen deshalb schon in der kommenden Woche. Die Kinder kommen dann bis zum 10. Dezember zum Familienzentrum Villa“, erläutert Greco. Pro Stunde seien maximal 15 Kinder vor Ort. Einen festlichen Charakter werde es in diesem Jahr leider nicht geben. „Ob das Geschenk dann erst Heiligabend ausgepackt wird oder sofort, überlassen wir den Eltern. Im aktuellen Lockdown können die Kinder aber schon jetzt neues Spielzeug sehr gut gebrauchen“, sagt Greco.

Die im Servicebüro abgegebenen Wünsche mit einem Wert von maximal 25 Euro konnten Unternehmen, Vereine oder Einzelpersonen mit Spenden erfüllen. Ein Sponsor ist der Verein „Im Hørst daheim“, in dem sich Mütter dafür einsetzen, das Leben für Familien in Delmenhorst interessanter und schöner zu gestalten. Svenja Kahle, Lydia Strodthoff und ihr Sohn Willem übergaben am Dienstag vier Spielzeuge. Der junge Verein finanziert sich hauptsächlich aus Mitgliederbeiträgen. „Wir setzen uns für ein besseres Miteinander der Familien ein. Das Geld ist bei dieser Aktion bestens angelegt“, sagte Lydia Strodthoff.

Der Verein steht im Kontakt zu vielen Familien und bekommt mit, welche Auswirkungen die Corona-Krise dort hat. „Alle sind sehr erleichtert, dass die Kitas und Schulen nicht wie im Frühjahr geschlossen werden“, sagte Strodthoff. Sie merke aber auch, wie viele Freizeitangebote für Eltern und Kinder nun wegbrechen.