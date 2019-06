Sopranistin Katharina Kühn, Adrian Ruznak am Piano und László Rusnak, Violine, gestalteten gemeinsam die "Klassik auf dem Lande" am Sonnabend auf dem Hof der Familie Strudthoff. (INGO MÖLLERS)

Wie konnte es passender anfangen? Die Sopranistin Katharina Kühn vom Volkstheater Rostock eröffnete den musikalischen Teil der nunmehr dritten „Klassik auf dem Lande“ mit der Arie der Adele „Bin ich die Unschuld vom Lande“ aus „Die Fledermaus“ von Johann Strauß, „neckisch…in kurzem Gewande“, voller Spielfreude, mit lockerem Parlando und strahlend-kraftvollen Spitzentönen. Adrian Rusnak am Klavier und László Rusnak, Violine, schufen klanglich geschickt die Illusion eines Orchesters, immer präsent, nie dominant.

Vorher hatte Reinhard Siemer als Vorsitzender des Heimat- und Ortsvereins Elmeloh-Almsloh die Gäste in der so gut wie ausverkauften Diele des Strudthoffschen Bauernhofs begrüßt. Die Diele bot einen schönen Rahmen für das folgende Konzert mit sommerlich beschwingten Operettenarien und unterhaltsamer Klassik. Auch das Wetter spielte am Sonnabend mit: Man konnte also vorm Konzert, in der Pause, und mit der schönen Musik im Herzen auch nach dem Konzert noch etwas trinken und von den Schnittchen naschen. Für dies Drumherum hatten die vielen fleißigen Helfer vom Heimat-und Ortsverein gesorgt, denen Siemer in seiner Verabschiedung auch noch ein Dankeschön sagte. Blumen für die Damen und Wein für die Herren gab es nach der Zugabe, dem Lied der Eliza „Ich hätt‘ getanzt heut‘ Nacht“ aus Frederic Loewes „My fair lady“, in der das Trio noch einmal zu rasanter Hochform auflief.

Applaus verdient hatte sich auch Laura Rusnak, die den Abend mit liebenswürdiger Feinheit moderierte. Dazu hatte sie einiges an geistreichem „Drumherum“ gefunden, stellte die Arien in ihren Handlungshintergrund, wusste etwas zur Entstehungsgeschichte mancher Stücke zu erzählen. Da erfuhr man also etwas über die Trinkgewohnheiten in Johann Straußens Orchester und erlebte gleich anschließend eine herrlich komödiantische, voll angeschickerte Katharina Kühn im „Schwips-Lied“ der Annina aus „Eine Nacht in Venedig“. Grimassen schneidend, Geiger küssend und mit sängerischem Charme und Witz brachte sie das Publikum zum Jubeln.

Ihre komödiantische Seite kam auch zur Geltung im Lied der Christel „Ich bin die Christel von der Post“ aus „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller, mit eigenem, bravourös-schrägem Posthorn-Spiel. Schon damals hieß es ja „mit der Post geht‘s nicht so schnell“ und „klein das Salär und schmal die Kost“ . Gefiel Kühn hier mit schlankem Soubrettenton, wartete sie als Guiditta mit der Arie „Meine Lippen, die küssen so heiß“ aus der gleichnamigen Operette von Franz Lehar mit verführerischen sopranesken Höhenflügen auf. Zu Giacomo Puccini erfuhr man von Laura Rusnak, dass er den ersten Autounfall der Weltgeschichte veranlasst hätte und dass die Arie der Lauretta aus seiner Oper „Gianni Schicci“ zum „Dahinschmelzen“ sei. Was Kühn mit verströmend lyrischen und feinen dramatischen Nuancen singend bestätigte. Eine virtuose „Lach-Arie“ mit blitzblanken Koloraturen war die Arie der Adele „Mein Herr Marquis“ aus „Die Fledermaus“. Voller Walzerseligkeit und voller warmer Sopranfarben geriet Katharina Kühn das Lied der Hanna (eigentlich ja ein Duett) „Lippen schweigen“ aus Lehars „Die lustige Witwe“.

Vom Können Adrian Rusnaks und seines Vaters László als „Operettenorchester“ war schon die Rede. Beide hatten aber auch als kammermusikalisches Duo Gewichtiges zu sagen. Das begann mit der Duo-Version des „Larghetto“ aus dem 1. Streichquartett von Peter Tschaikowsky, dessen Thema der Komponist vom pfeifenden Maler im Hause seiner Schwester gehört haben soll, wie Laura Rusnak erzählte. László Rusnak erfüllte die Melancholie der Musik mit unaufdringlicher Süße, sein Sohn begleitete einfühlend, kantabel. Die berühmte „Meditation“ aus Jules Massenets Oper „Thais“ wird oft zum sentimentalen „Schmachtfetzen“ gemacht. László Rusnak spielte das mit feinen Vibrato-Nuancen, voller Zartheit, auch die Leidenschaftlichkeit des Ausdrucks war von Vornehmheit geprägt.

Diese musikalische Vornehmheit war auch zu hören in den beiden „Ungarischen Tänzen“ von Johannes Brahms, die beide Musiker trotz ihres musikantischen Temperaments nicht zu vordergründigen Reißern machten. Auch die Duo-Version des Es-Dur Klavier-Nocturnes von Frederic Chopin enthielt sich jeder Sentimentalität, zu der diese Bearbeitung ja verführen könnte. Auch bei solch relativ unaufwendigen Begleitaufgaben gefiel Adrian Rusnak mit sensibel ausgehorchtem Klavierspiel. Man hätte ihn sicher gerne auch einmal solistisch erlebt, auch wenn ihm „nur“ ein Klavier und kein Flügel zur Verfügung stand. Mit Henryk Wieniawskis Polonaise“ op.4 und dem italienischem „Csárdás“ von Vittorio Monti standen zwei Werke auf dem Programm, in denen László Rusnak auch die Leichtigkeit seiner „Teufelsgeiger“-Virtuosität präsentieren konnte, assistiert vom temperamentvoll bewegten Spiel seines Sohnes. So etwas ließ das Publikum jubeln, wie auch die Schwips-Komödiantin Katharina Kühn am Schluss des eindrucksvollen Sommerabend-Konzertes jubelnden Beifall erhielt. Weiter so im nächsten Sommer!